El Salvador registra un nuevo día sin homicidios

A seis meses de la puesta en marcha de las medidas antiinflación decretadas por el presidente Nayib Bukele para contener la escalada internacional de precios, el país mantiene el abastecimiento de alimentos y costos de compra por debajo del resto de la región, así lo confirmó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.

«Vemos un mercado de frutas y verduras, así como el de granos básicos con bastante abastecimiento, lo cual da pie a condiciones que puedan facilitar tanto la estabilidad de precios e incluso la disminución de muchos de los productos que estamos constantemente verificando», afirmó.

En este sentido, recalcó que «a pesar de los incrementos de alimentos a escala mundial, el país tiene la segunda inflación más baja de Centroamérica». La tasa inflacionaria nacional es del 7.7 % según datos del Banco Central de Reserva (BCR) para agosto de 2022.

Para Salazar, la tasa menor con respecto a las inflaciones de otros países del istmo tiene aún más mérito, debido a que el país no es un abastecedor de frutas y verduras como otros de la zona.

El funcionario hizo estas declaraciones durante una verificación de precios que tuvo lugar ayer en los puestos de venta del mercado La Tiendona de San Salvador. Detalló que desde marzo a la fecha se han realizado 83,400 verificaciones de precios de los productos de la canasta básica a escala nacional.

Por su parte el ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, resaltó que esta labor de inspecciones instruida por el presidente Bukele ha permitido identificar 55 casos de incrementos injustificados de precios, 35 se encuentran siendo deliberados en los tribunales y 20 más están en proceso de documentación.

En este sentido, Parada coincidió en que este esfuerzo del Gabinete de Estado ha permitido que no se registren incrementos no justificados a los precios, pese a que la situación a escala mundial no se ha estabilizado aún.

«El contexto internacional continúa siendo incierto, los precios de los alimentos e insumos han crecido, pero lo importante es que desde que se tomaron estas medidas los mercados no continuaron subiendo de forma abusiva», señaló.

En consecuencia, indicó que productos como los quesos de consumo tradicional y algunas hortalizas y los granos básicos han mostrado precios a la baja en las últimas semanas.

Sumó que otras medidas que están beneficiando esta situación son la eliminación de aranceles para más productos alimenticios e insumos agrícolas y el proceso de facilitación de trámites para la importación que se sigue en la actualidad.

«El mandato del presidente de Bukele es, en primer lugar, aumentar la producción nacional de alimentos para garantizar a la población seguridad alimentaria», ratificó.

Respecto a la entrega de paquetes agrícolas de este 2022, Parada informó que ya fue completada la meta de favorecer a 600,000 productores con semilla de maíz, tratador de semillas y fertilizante foliar y que se espera que esta cosecha salga a las plazas comerciales de todo el país entre octubre y noviembre.

Agregó que además de sensible reducción en los precios a partir de la disponibilidad de la cosecha nacional del grano, la entrega histórica de paquetes agrícolas también ha dinamizado la economía de las familias productoras.

