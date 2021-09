El Gobierno sigue empujando la estrategia Surf City para posicionarse con su atractivo turístico en la región

Un hombre falleció esta tarde al ser arrollado por una rastra y un pick up bajo la pasarela del kilómetro 11 ½ de la Carretera Panamericana, en el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la zona para investigar los hechos.

El hombre, de aproximadamente 55 años de edad, no fue identificado porque no portaba documentos. Según testigos, la víctima intentó cruzar la calle cuando fue embestido por un pick up y, posteriormente, por la rastra.

La Policía señalo que el conductor del pick up ha sido detenido por el delito de homicidio culposo ya que posee vencida su licencia de conducir.