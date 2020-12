VIDEO | Un entrenador chino obliga a niños a lavarse la cara con agua del inodoro por no limpiar bien el baño

Mery Zúniga, la hija del polémico predicador criticó a su propio padre y reveló algunas “horribles acciones” del hombre respecto al reciente fallecimiento de su hijo en un percance vial.

“Él no fue al entierro, creo que no quiso, sus razones solo Dios las sabe, pero yo creo, personalmente que no quiso asistir”, expresó la hija del predicador.

También reveló que sus demás hermanos se encuentran indignados con el autodenominado “apóstol”.

“Todos mis hermanos están indignados con él porque no vino (…) él estaba en El Progreso y pudo haber llegado”, señaló.

Mery también dijo que su padre pidió en redes sociales colaboraciones para el entierro, pero que de ese dinero no se vio nada.

“Quiero recalcar que él no puso ni una lempira, ni siquiera la presencia de él, menos una lempira (…) entre toda la familia se cubrieron los gastos”, expresó.