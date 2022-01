Pervertido roba 100 pares de sostenes y pantis a vecinas en Kentucky

Un joven de 25 años fue encontrado muerto con heridas de bala dentro de su automóvil que se estrelló en una avenida de El Bronx (NYC) anoche y la policía cree que fue atacado tras una discusión vial.

Lo sucedido no está claro. Primero la víctima había estado involucrada en una colisión sin otro vehículo antes de que su sedán Acura gris se desviara hacia una mediana de Bronx River Parkway cerca de la calle 177 alrededor de las 9 p.m. y posiblemente chocara a otro auto, según fuentes policiales.

El joven no identificado fue llevado al St. Barnabas Hospital y allí lo declararon muerto. El otro vehículo involucrado en la segunda colisión huyó de la escena y no estaba claro si estaba relacionado con el tiroteo, acotó New York Post.

Las balaceras en aumento en la ciudad de Nueva York ya han dejado al menos 22 personas muertas en lo poco que va del 2022.