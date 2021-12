Muere la actriz mexicana Carmen Salinas a los 82 años

Suiza dio luz verde a las llamadas “cápsulas suicidas”, artefactos de gran tamaño impresas en 3D, que permiten a las personas elegir “el lugar donde quieren morir”.

La junta de revisión médica del país anunció la legalización del “Sarco Suicide Pods” esta semana, las cuales pueden ser operadas por el usuario desde el interior.

El Dr. Philip Nitschke, el desarrollador de las cápsulas y fundador de Exit International, un grupo a favor de la eutanasia, dijo que las máquinas pueden ser ” remolcadas a cualquier lugar para la muerte ” y una de las características más positivas de las cápsulas es que se puede transportar a un “entorno idílico al aire libre”.

Actualmente, el suicidio asistido en Suiza significa tragar una cápsula con un cóctel de sustancias controladas que pone a la persona en un coma profundo antes de morir.

Las cápsulas se fabrican con una impresora 3D. (Foto: Cortesía / Exit International)

Cómo funcionan las cápsulas de muerte asistida

Pero las cápsulas de “Sarco”, abreviatura de sarcófago, permiten a una persona controlar su muerte dentro de la cápsula al reducir rápidamente los niveles de oxígeno interno.

La persona que tiene la intención de terminar con su vida debe responder a una serie de preguntas pregrabadas y luego presionar un botón que inunda el interior con nitrógeno. El nivel de oxígeno en el interior se reduce rápidamente del 21% al 1%. Después de la muerte, la cápsula se puede utilizar como ataúd.

“Queremos eliminar cualquier tipo de revisión psiquiátrica del proceso y permitir que el individuo controle el método por sí mismo”, dijo Nitschke.

“Nuestro objetivo es desarrollar un sistema de detección de inteligencia artificial para establecer la capacidad mental de la persona. Naturalmente, hay mucho escepticismo, especialmente por parte de los psiquiatras ”.

“El beneficio para la persona que lo usa es que no tiene que obtener ningún permiso, no necesita un médico especial para tratar de colocarle una aguja y no necesita obtener medicamentos difíciles”, Nitschke dijo en una manifestación de Sarco el año pasado.

Nitschke dijo que su método de muerte es indoloro y que la persona se sentirá un poco desorientada y / o eufórica antes de perder el conocimiento.

Agregó que las personas que usan la cápsula no sentirán ningún tipo de asfixia o asfixia en el ambiente con poco oxígeno. Más bien, “se sentirán lo mejor posible”.

Dijo que sólo existen dos prototipos de cápsulas, pero que ahora se está imprimiendo una tercera máquina, y espera que este método esté disponible para el público suizo el próximo año.

El suicidio asistido también es legal en los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, mientras que en España, hay mucha incertidumbre por la legalización de la eutanasia.

De hecho, en ese país, una mujer de 83 años de edad se suicidó arrojándose de su ventana el mes pasado en la ciudad de Zaragoza, España, luego de que su petición de eutanasia fuera rechazada.