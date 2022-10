Fallece el astronauta James McDivitt, comandante del Apolo 9

Foto. El astronauta Ed White II (1930 – 1967) realiza la primera caminata espacial durante la misión Gemini 4, en 1965. La foto fue tomada por McDivitt.

El astronauta James A. McDivitt, quien comandó la misión Apolo 9 y que probó el primer equipo completo para ir a la luna, murió el jueves pasado en Tucson, Arizona a sus 93 años de edad.

McDivitt también fue el comandante de la misión Gemini 4 de 1965, donde su mejor amigo y colega Ed White realizó la primera caminata espacial de EE. UU. Sus fotografías de White durante la caminata espacial se convirtieron en imágenes icónicas.

Dejó pasar la oportunidad de aterrizar en la luna y, en cambio, se convirtió en el gerente del programa de la agencia espacial para cinco misiones Apolo después del alunizaje del Apolo 11.

En su primer vuelo en 1965, McDivitt informó haber visto “algo por ahí” con la forma de una lata de cerveza volando fuera de su nave espacial Gemini. La gente lo llamó OVNI y McDivitt luego bromearía diciendo que se convirtió en “un experto en ovnis de renombre mundial”. Años más tarde pensó que era solo un reflejo de los cerrojos en la ventana.

El Apolo 9, que orbitó la Tierra y no fue más allá, fue una de las misiones espaciales menos recordadas del programa de la NASA. En una historia oral de 1999, McDivitt dijo que no le molestaba que se pasara por alto: “Pude ver por qué, ya sabes, no aterrizó en la luna. Y así es difícilmente parte de Apolo. Pero el módulo lunar fue… clave para todo el programa”.

Volando con los compañeros de tripulación del Apolo 9, Rusty Schweickart y David Scott, la misión de McDivitt fue la primera prueba en el espacio del módulo de aterrizaje lunar ligero, apodado Spider. Su objetivo era ver si la gente podía vivir en él, si podía atracar en órbita y, algo que se volvió crucial en la crisis del Apolo 13, si los motores del módulo lunar podían controlar la pila de naves espaciales, que incluía el módulo de comando Gumdrop.

A diferencia de muchos de sus compañeros astronautas, McDivitt no anhelaba volar desde la infancia. Simplemente era bueno en eso.