Directora de escuela en Florida renunció al cargo tras firmar un cheque por $100,000 dólares a un falso Elon Musk

Cuatro de las siete personas que murieron en la explosión de una fábrica de chocolates en Pensilvania eran hispanas, la mayoría mujeres.

Las autoridades del condado Berks publicaron ayer los nombres de los siete trabajadores fallecidos en la tragedia sucedida el viernes en la fábrica “RM Palmer Company” en la localidad West Reading: Xiorky D. Núñez (30), Diana M. Cedeño (44), Judith López Morán (55), Domingo Cruz (60), Amy S. Sandoe (49), Susan H. Halvonik (63) y Michael D. Breedy (62).

El momento exacto de la explosión fue captado en un impactante video aproximadamente a las 4:57 p.m. del viernes y al parecer fue causada por una fuga de gas.

Las autopsias revelaron preliminarmente que las siete personas murieron debido a lesiones por explosión, pero la causa oficial de los decesos está pendiente de una mayor investigación por parte de otras agencias, acotó ABC News.

Las identidades fueron reveladas por el forense del condado, John Fielding, quien comentó que el proceso de liberación de los nombres tomó más tiempo del que a algunos les hubiera gustado, pero quería que el trabajo se hiciera de manera honorable.

Fielding agregó que el proceso de sacar a las víctimas de los escombros fue delicado. Los equipos estaban preocupados por los orificios y la posibilidad de caídas. “No quieres que la gente entre allí y se desplace entre los escombros y cause más problemas”, señaló.

También dijo que era importante asegurarse de que las familias recibieran información precisa a medida que se encontraba a cada víctima y, en algunos casos, ese fue un proceso muy intensivo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) está examinando una tubería de gas natural en busca de fracturas y otros daños mientras recopila evidencia sobre la causa de la explosión, dijo un portavoz ayer.

“NTSB continúa recopilando evidencia sobre cómo se suministraba gas natural al edificio y el punto de ignición, entrevistar a testigos, examinar la tubería en busca de fracturas, cualquier daño a la tubería, una cronología de los eventos que condujeron a la explosión, entre otras cuestiones que pueden surgir a medida que continúa la investigación”, dijo el portavoz Keith Holloway vía correo electrónico.

Un informe preliminar sobre la explosión podría estar disponible en unas tres semanas, mientras que el reporte final podría demorar hasta dos años, comentó Holloway. La policía estatal de Pensilvania también está investigando la causa.

Algunos trabajadores habían dicho a sus familiares que olían a gas natural antes de la explosión, aunque la empresa de servicios públicos de gas, UGI, dijo que no había recibido informes de fugas.

La familia propietaria de la empresa de chocolates dijo en un comunicado ayer que la pérdida de sus empleados “se sentirá para siempre”.

“Mi familia y yo estamos profundamente entristecidos y desconsolados por la devastadora pérdida de varios colegas y amigos como resultado del trágico incidente de la semana pasada en las instalaciones de West Reading”, dijo el comunicado de Richard Palmer Jr. y su familia.

Los funcionarios de West Reading han planeado una vigilia para este viernes por la noche en honor a las vidas perdidas durante la devastadora explosión.

