Caracol gigante africano pone en alerta el oeste de Florida

El descubrimiento en un condado de Florida (EE.UU.) de un ejemplar de caracol de tierra gigante africano, una especie invasora que puede producir en los humanos meningitis, ha motivado la imposición de una cuarentena en la zona por parte de las autoridades locales.

Según informan este domingo medios locales, el hallazgo en New Port Richey, en el oeste de Florida, de un caracol terrestre africano gigante ha obligado a la Florida Department of Agriculture and Consumer Services (FDACS) a imponer una cuarentena en el área y a empezar un tratamiento con pesticidas de la tierra.

De acuerdo a esta agencia estatal, esta especie es “uno de los caracoles más dañinos del mundo y consume al menos 500 tipos diferentes de plantas” por lo que su presencia podría ser “devastadora” para los agricultores locales.

Estos caracoles “también representan un grave riesgo para la salud de los humanos al portar el gusano pulmonar de la rata, que se sabe que causa meningitis en los humanos”, según la FDACS.

Con la orden de cuarentena la agencia estatal quiere evitar que los residentes entren en contacto, muevan y suelten en la naturaleza a estos moluscos gasterópodos, los cuales pueden llegar a medir hasta ocho pulgadas (20 centímetros) de largo.

Piden a los residentes que divisen a uno de estos caracoles que alerten a las autoridades locales.

Esta especie de caracol, que al año puede producir hasta unos 2.500 huevos y cuya importación sin un permiso especial está prohibida en Estados Unidos, ha sido exterminado en el pasado hasta en dos ocasiones, la última de ellas en el condado Miami-Dade, en el sureste del estado, donde fue descubierto en 2011 y declarado erradicado diez años después.

La agencia estatal planea exterminar estos caracoles por medio de pesticidas a base de metaldehído que se rociarán en la zona durante los próximos tres años.

Do you live in Pasco County? Have you seen an abnormally large snail roaming around? It could be a giant African land snail (GALS)! Learn more about GALS at our @FDACSDPI resource page: https://t.co/IU9OqKEqnU 🐌 pic.twitter.com/yET0F2VwCH