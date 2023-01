Apóstol Santiago Zúniga recibe un iPhone 14 Pro Max: “Es una belleza de teléfono este”

El Departamento de Defensa ha recibido 366 nuevos informes de ovnis o “fenómenos aéreos no identificados” desde marzo de 2021, y aproximadamente la mitad de ellos parecen ser globos o drones, según la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Una evaluación inicial encontró que los fenómenos en 26 casos eran aeronaves no tripuladas o similares a drones y que 163 eran globos o “entidades similares a globos”, mientras que seis informes podrían atribuirse a aves, desechos como bolsas de plástico o fenómenos meteorológicos.

Pero el informe también señaló que una “caracterización inicial no significa resuelta positivamente o no identificada”.

A new US government report on unidentified aerial phenomena has some possible answers, but a whole lot of mysteries remain. One thing you won't find in the report? The words alien or extraterrestrial. https://t.co/HUZmuTtOCM