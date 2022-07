Raphinha goleó y asistió en su debut con el FC Barcelona

El LAFC del mexicano Carlos Vela venció este domingo en el complicado campo del Nashville por 1-2 en un partido en el que debutaron el galés Gareth Bale y el italiano Giorgio Chiellini y que le sirvió además a los angelinos para retomar el liderato de la Conferencia Oeste de la MLS.

El colombiano Cristian Arango adelantó al LAFC en el minuto 27 con su octavo gol de la temporada y confirmó su excelente momento de forma, ya que lleva seis tantos en sus últimos siete encuentros.

CHICHO STRIKES FIRST ✌️😜 #NSHvLAFC 0-1 pic.twitter.com/cwdm3Bfqcb

Hany Mukhtar empató el encuentro para el Nashville en el 43‘ al meter un penalti cometido por el español Ilie Sánchez, pero LAFC se repuso en el 46 con un gol del ecuatoriano José Cifuentes aprovechando un rechace.

No stopping that one 🫡 pic.twitter.com/sCwdrtivj9