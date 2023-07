Marco Asensio ficha por el PSG tras dejar el Real Madrid

El PSG ya tiene entrenador: Luis Enrique. El conjunto parisino anunció este miércoles la incorporación del técnico asturiano para las dos próximas temporadas.

Desde comienzos de junio, el PSG había fijado a Luis Enrique como la prioridad para reemplazar a Galtier, a pesar de los rumores de Nagelsmann.

Tras la eliminación de España ante Marruecos en los octavos de final de la Copa del Mundo 2022, Luis Enrique fue reemplazado por Luis de la Fuente en el banquillo de La Roja, mientras el ex técnico de la Roma empezaba a ser relacionado con el Chelsea.

Sin embargo, el Luis ha decidido esperar su oportunidad para la nueva campaña y la ha tomado en el PSG, que este miércoles le presenta en sociedad frente a los medios de comunicación.

«Todo ha sido muy fácil. El proyecto está a la altura de muy pocos y casa muy bien con mi idea de fútbol de ataque y que pueda ser divertido para el aficionado. ese es mi reto, me he comprometido a hacer un buen equipo. No tengo ninguna duda de que lo voy a conseguir», dijo Enrique durante la presentación.

📜OFICIAL



Luis Enrique 🇪🇸 es el nuevo director técnico del PSG 🇫🇷. Contrato por dos temporadas. Reemplaza en el cargo a Christophe Galtier. pic.twitter.com/l32MyH2gSX — VarskySports (@VarskySports) July 5, 2023

