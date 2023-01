El Real Madrid podría cerrar parcialmente Zorrilla por los gritos racistas a Vinicius

Mucho se lleva hablando acerca de los gritos racistas que recibió Vinicius el pasado viernes en el Estadio de Zorrilla, como acreditan las imágenes que se han o ofrecido en todas las televisiones.

El jugador ha culpado a la Liga por no atajar los mismos, aún cuando desde la patronal se da traslado semanalmente a la RFEF los distintos gritos que se producen todas las jornadas en Primera y Segunda división para que sea el Comité de Competición federativo, que tiene las facultades disciplinarias, si decide sancionar y castigar los mismos.

Pero esto lo pueden atajar los propios clubes si lo denuncian ante el propio Comité de Competición. Como expone el artículo 22 del Código Disciplinario sobre la iniciación de un procedimiento disciplinario deja claro que puede abrirlo el propio club afectado: “Por providencia del órgano competente de oficio, a solicitud del interesado/a, o a requerimiento del Consejo Superior de Deportes”.

Y como expone el artículo 24 del mismo Código al hablar de interesado, “Se considera interesado/a quienes promuevan o se vean afectados/as de forma directa al formar parte de un expediente disciplinario, así como todos/as aquellos/as que puedan resultar afectados/as por el expediente siempre y cuando se hayan personado y no haya recaído resolución.”

Esto no se produce porque hay un acuerdo tácito de los clubes de no denunciarse. Pero de hacerlo el Real Madrid, en este caso el afectado por Vinicius, como el resto de clubes en situaciones similares; obligaría al Comité de Competición a actuar. A tener que analizar toda la documentación (fotos, vídeos etc) que presente el club afectado. En este caso el conjunto blanco.

La decisión del Comité podría ser inmediata u optar por abrir una información reservada: “A tal efecto, al tener conocimiento sobre una supuesta infracción de las normas deportivas, el órgano disciplinario competente para incoar el expediente podrá acordar la instrucción de una información reservada antes de dictar la providencia en que se decida la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones”.

Y, atendiendo al gran número de imágenes que existen respecto a los gritos racistas contra Vinicius tanto durante el encuentro como cuando fue sustituido, el Valladolid se expondría a una sanción disciplinaria.

Sanción que podría pasar por el cierre parcial del estadio según el artículo 94 de los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y decoro deportivo: “Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos serán sancionados como infracción grave y se impondrá la sanción, según determine el órgano disciplinario competente en base a las reglas que se contienen en el presente Ordenamiento, de multa en cuantía de 602 a 3.006 euros, inhabilitación o suspensión por tiempo de un mes a dos años o de al menos cuatro encuentros, o clausura total desde un partido a dos meses.

Con carácter previo a la clausura de las instalaciones deportivas, cuando el hecho causante se produzca en un solo sector o grada, podrá imponerse, valorando las circunstancias concurrentes y la gravedad de los hechos, la sanción de clausura parcial del recinto deportivo por el mismo periodo de tiempo expresado en el párrafo anterior.

Adicionalmente a lo anterior, la sanción de cierre parcial tendrá que ser concreta y clara en relación con el sector de la grada que deba ser objeto de la medida, siendo de aplicación para ese sector todo aquello previsto en el presente Código Disciplinario”

Una clausura del recinto deportivo que la normativa deja bien clara: “ La sanción de clausura parcial del recinto deportivo, se cumplirá celebrando el partido o partidos a que afecte la sanción, cerrando al público la zona (sector, etc.) del recinto deportivo que el órgano disciplinario determine.

En este sentido, el club sancionado con el cierre parcial de una zona

debidamente acotada y determinada no podrá, en ningún caso, reubicar a los espectadores que ocupen dichas zonas con carácter habitual.

En caso contrario, la trasgresión de dicha exigencia podrá entenderse como un quebrantamiento de la/s sanción/es impuesta/s pudiendo aplicarse las medidas establecidas en el artículo 64 del presente texto normativo.

El club sancionado deberá prestar su colaboración en la labor de identificación de la estructura de las gradas del recinto deportivo a los efectos de que el órgano disciplinario determine la zona (sector, etc.) del estadio objeto de cierre.

Durante el o los partidos que abarque la sanción, la zona del estadio clausurada deberá mostrar un mensaje de condena a los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol y de apoyo al juego limpio”.

Pero podría incluso suponer el cierre total del estadio porque la normativa considera muy grave cualquier acto racista, entre los que incluyen “ Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en las instalaciones deportivas, que supongan un trato manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, convicciones, capacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten al odio o atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores de las personas”. Y esto puede suponer una sanción de cierre total desde un partido como mínimo. Pero es norma habitual primero el cierre parcial.

