Cuerpo de Pelé llega al estadio Vila Belmiro cargado por su hijo Edinho y el exfutbolista Zé Roberto

Durante las últimas horas se habían difundido las imágenes del estadio Vila Belmiro, casa del Santos FC y lugar en el que se lleva a cabo el funeral de Pelé.

Ahora, ESPN Brasil ha publicado un video del último adiós de “O Rei”. En las imágenes se puede apreciar a su hijo Edinho, al exfutbolista Zé Roberto y otros allegados, cargar el cuerpo del que para muchos ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos.

O caixão com o corpo de Pelé chegou há pouco no gramado da Vila Belmiro, carregado, entre outros, pelo filho do Rei, Edinho, e Zé Roberto #PeléEterno pic.twitter.com/uiHVyo2mNb