VIDEO | Neymar protagoniza pelea en una discoteca de Brasil

El delantero del PSG vuelve a la polémica luego de ser parte de una pelea que fue captada en video. Por las redes sociales comenzaron a circular unas imágenes en las que se puede apreciar al atacante, teniendo una discusión que luego paso a los empujones, con una de las personas presentes en el lugar.

Fue en el centro nocturno conocido como ‘Niterói’, donde el delantero acudió con sus amigos y pareja a un evento llamado ‘Tardezinha’, esto con la intención de disfrutar de la presentación de Thiaguinho, un cantante y amigo suyo. Durante este evento fue donde Neymar sostuvo una discusión acalorada con uno de los asistentes, donde todo se salió de control.

En el video únicamente se puede apreciar el momento en el que arranca el problema y donde se aprecia al jugador diciéndole algo al oído al otro implicado en la pelea. Ante esto, el artillero no ha emitido ninguna declaración al respecto.

Um vídeo viralizou nas redes sociais onde o jogador Neymar aparece discutindo e trocando empurrões com um homem em um evento no último domingo (2).

Neymar marcou presença no show 'Tardezinha', do seu amigo pessoal e cantor Thiaguinho. O evento aconteceu em Niterói. pic.twitter.com/6WXHsfYv6t