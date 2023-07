El turco Arda Güler fue presentado por el Real Madrid y se quiere convertir en “una leyenda” del equipo

La joven promesa turca Arda Güler fue presentado este viernes por el Real Madrid luego de una puja en el mercado con el FC Barcelona. Finalmente la historia de la camiseta blanca pesó más para el mediocampista de 18 años y se convirtió en el nuevo jugador del cuadro madridista

“El Real Madrid tiene una herencia muy importante. Cristiano Ronaldo, Özil, Zidane, Guti. Son leyendas y yo quiero formar parte de esta historia”, dijo el futbolista en la rueda de prensa de su presentación recogida por EFE.

Güler, quien con solo 16 años debutó con el Fenerbahçe, llega al Real Madrid con 35 partidos jugados en la temporada pasado, marcando seis goles y repartiendo siete asistencias. El centro campista aseguró que las ofertas de otros equipos “perdieron valor” cuando recibió la llamada del técnico italiano Carlo Ancelotti.

“Muchos clubes mostraron su interés y tuvimos contacto con ellos, pero cuando aparece el Real Madrid, para mí el resto de las ofertas perdieron valor (…) Cuando empezaron las conversaciones con el Real Madrid, Ancelotti me llamó y me dijo que quería verme. Le respeto muchísimo. Me llamó varias veces, me dijo donde me iba a posicionar y tuvimos una buena comunicación”, indicó el futbolista de 18 años.

En ese sentido, Güler se mostró muy seguro sobre si verá minutos en el primer equipo y descartó salir cedido a pesar de una sobrepoblación en el sector del campo donde se desempeña: “Quiero aportar todo mi talento y mi fútbol al Real Madrid (…) La posición no es importante para mí. Me la quiero ganar. Soy un jugador ofensivo que quiere generar acciones de gol. Me encuentro bien en el centro del campo o en el extremo derecho. La decidirá el míster”, dijo en la rueda de presna de presentación.

“Todos los jugadores del Real Madrid son muy importantes, hay nombres con muchas cualidades. Modric es el mejor centrocampista del mundo y voy a aprender mucho con él. Voy a aprovechar esta oportunidad”, agregó Güler.

El futbolista turco firmó con el Real Madrid por las próximas seis temporadas en una operación que se cerró por $ 21.86 millones de dólares, sumados a casi $ 11 millones por objetivos cumplidos.

Güler, que ya ha sido comparado con el argentino Lionel Messi por sus impresionantes regates, es el típico mediapunta zurdo de gran calidad técnica. En total, en sus dos temporadas completas con el Fenerbahçe suma nueve goles en 51 partidos.

