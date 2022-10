Esta es la hora que se verá el clásico español entre Real Madrid vs FC Barcelona en El Salvador

Catastrófica, así ha sido la participación del Barcelona en lo que va de la edición 2022/23 de la UEFA Champions League. A pesar de que este año invirtió más de $160 millones de dólares en fichajes, el equipo está al borde de la eliminación en la fase de grupos. Sí, igual que en la temporada pasada, con la diferencia de que ahora cuenta con un plantel mucho más completo.

Luego de empatar 3-3 contra el Inter de Milán en el Camp Nou, prácticamente firmó su sentencia a muerte. En estos momentos, los dirigidos por Xavi Hernández se ubican el tercer puesto del Grupo C con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, a tres unidades de los italianos y a ocho del Bayern de Múnich, que aseguró su clasificación a octavos de final.

«Estoy con un poco de rabia. Así como el año pasado no nos daba, esta vez ha sido por errores nuestros. Y casi diría que hasta duele más. Pero si no ganas al Inter en casa no mereces seguir en la competición, aunque aún tengamos una pequeña esperanza de pasar», mencionó Xavi Hernández.

Con todo y eso, el Barcelona todavía tiene posibilidades (ínfimas, eso sí) de revertir la situación y pasar de ronda. El problema es que no depende de sí mismo. En la próxima fecha no solo está obligado a derrotar al Bayern en el Camp Nou; sino que también necesita que el Inter pierda o empate en su casa contra el Viktoria Plzen, que no ha sumado ni un punto en esta Champions.

De cumplirse estos resultados, el conjunto azulgrana llegaría a siete puntos para la última jornada y seguiría con vida. De allí tendría que quedarse con los tres puntos de visitante ante el Viktoria Plzen y aspirar a que los italianos no le ganen al Bayern en Alemania. En pocas palabras, el objetivo del Barca es conseguir las 10 unidades y que el Inter no llegue a esta cantidad.