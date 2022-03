Precio del barril de petróleo WTI supera récord desde 2008

En Ciudad de México, un repartidor de comida, su esposa y sus dos hijas menores fueron agredidos por oficiales de la Policía, en medio de un confuso procedimiento en el que buscaban sancionar al trabajador.

El colectivo Ni un repartidor menos (@repartidorr) denunció la agresión y publicó varias imágenes del hecho en su cuenta en Twitter.

En un primer video, grabado desde una parte alta, se aprecia al repartidor, identificado como Alejandro Olivares, recostado sobre un carro mientras es sometido por tres policías. De repente, el hombre comienza a golpear a uno de los uniformados, que le responde también con los puños.

Otro video sobre la agresión a una pareja de Repartidores y sus hijas. La tarde de este Martes 1 de Marzo de 2022 en Orizaba

Y Querétaro. Col. Roma. pic.twitter.com/WccP3TXqM1 — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) March 2, 2022

Ya en otras imágenes se ve al hombre sentado en la acera, mientras sus dos hijas lo abrazan, lloran y gritan, tratando de evitar que los policías se lleven detenido a su padre.

Uno de los agentes le pide a la esposa que le diga a sus hijas que se retiren. Ante la negativa, una uniformada comienza a jalonear a la mujer.

Ya después de madreados los Repas y sus hijas, después de su 2% y de su #LeySheinbaum ya le importamos esta imagen se la recordaremos todo el tiempo, niñas y ciudadanos agredidos por SUS policías. https://t.co/liGNJHYUCZ pic.twitter.com/VNj3YgD682 — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) March 2, 2022

Una persona que grababa el incidente también fue agredida por varios de los uniformados presentes.

En otro video, se aprecia a una policía dar tirones a una de las hijas, tras separarla de su padre; pero la menor logra zafarse de la uniformada. Mientras, otra continúa jaloneando a la esposa del repartidor.

Su Policía, Su Gobierno y Su Política contra los Repartidores. Esto es guerra contra los precarizados, responderemos de la manera que más le agrada, siendo incómodos a más no poder. pic.twitter.com/E0PLJjSWR8 — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) March 2, 2022

Luego, en una foto que publicó el mismo colectivo Ni un repartidor menos, se puede observar a las menores dentro de una patrulla policial.

así es como son tratadas dos niñas en CDMX subidas a una patrulla como delincuentes. pic.twitter.com/JMchKnW95P — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) March 2, 2022

«Sabemos que no nos quieren en las calles y por ello, a través de distintas vías, quieren quitarnos una de nuestras principales fuentes de ingresos y bienestar. La Ciudad de México nos hace sentir que nuestro delito es ser repartidoras y repartidores. No solo hacen uso excesivo de la fuerza, sino también del poder», dijo el colectivo Ni un repartidor menos en una carta pública.

La versión de Olivares

Olivares, en declaraciones a La Silla Rota, contó que los hechos ocurrieron a las 15:00 del martes, cuando circulaba sobre la avenida Cuauhtémoc en su moto y un agente de la Policía le marcó un «alto».

«No me puedes detener porque tú no eres (agente de) Tránsito», le habría dicho el repartidor al uniformado, y le pidió que llamara a un guardia de Tránsito, a quien estaba dispuesto a mostrarle sus documentos, como su seguro, licencia y permiso para circular.

No obstante, según Olivares, el policía que lo detuvo le habría dicho: «No, no, no, no, aquí es lo que yo diga».

Al lugar llegaron más oficiales de la Policía. «Que agarran entre cuatro y que me pegan, entonces me prendí con uno y que le doy», relató. Y ahí es cuando comienza el resto de los hechos que se aprecian en los videos.

¿Qué dicen las autoridades?

Mediante un comunicado, la SSC dijo que los hechos ocurrieron en la calle Orizaba y su esquina con la calle Coahuila, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. «Un policía le marcó el alto al tripulante de una motocicleta debido a que circulaba sin placas de circulación y permiso provisional, por lo que se le indica que deberá ser llevado a un depósito vehicular».

De acuerdo con la SSC, el uniformado comenzó a caminar junto al repartidor, que iba en su moto. «Al llegar a la esquina de la calle Querétaro el ciudadano descendió de la motocicleta y comenzó a pedir apoyo de los transeúntes y posteriormente comenzó a agredir a los uniformados que se acercaron al sitio debido a que la circulación estaba bloqueada», añade.

Posteriormente, menciona la institución, llegaron la esposa e hijas del sujeto, quienes «lo rodearon para evitar que se continuara con su traslado, lo que generó una discusión y jaloneos con la gente que transitaba por la zona».

La SSC dice que luego de controlar la situación, el hombre, que fue acompañado por sus familiares, fue llevado en un vehículo oficial ante un Juez Cívico, quien definirá la sanción correspondiente.

«Respecto al video que circula en redes sociales he solicitado al secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que inicie investigaciones», escribió en su cuenta en Twitter la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

Desde la SSC informaron que la Dirección General de Asuntos Internos de la institución ya tomó conocimiento de lo ocurrido e identificó a los policías involucrados en el hecho; y según detalló Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ya están realizando «las entrevistas correspondientes para checar si hubo algún tipo de abuso de autoridad», que «no será tolerado jamás en esta institución».