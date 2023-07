La FIFA expresa sus condolencias por los muertos y heridos en un tiroteo en Nueva Zelanda previo al Mundial Femenino de Fútbol

La FIFA expresó este jueves sus “profundas condolencias” por los tres muertos y seis heridos durante un tiroteo en la ciudad de Auckland, la más poblada de Nueva Zelanda, horas antes del inicio de la ceremonia de inauguración del Mundial femenino de fútbol.

“La FIFA expresa su más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas que perdieron la vida tras el incidente ocurrido esta mañana en Auckland y nuestros pensamientos y oraciones están con quienes resultaron heridos en este trágico incidente”, apunta en un comunicado el máximo organismo del fútbol mundial.

El suceso se produjo a las 7.23 de la mañana hora local (19.23 GMT del miércoles) en un sitio de construcción en la zona central de la ciudad, cuando el atacante entró en un edificio y abrió fuego, según la Policía.

FIFA Statement: Incident in Auckland, New Zealand



FIFA extends its deepest condolences to the families and friends of the victims who lost their lives following the incident which occurred this morning in Auckland, New Zealand… (1/4)