Cádiz coloca bandera de El Salvador en el marco del Bicentenario de Independencia

El futbolista del Bayern Munich, Thomas Müller, habló de lo que será el debut de su equipo ante el Barcelona en Champions League y confesó que es una lástima que Lionel Messi ya no esté en el club catalán.

“En general es una lástima que ya no esté. Cuando juegas contra un equipo que tiene a Lionel Messi es algo que le da una motivación adicional a todos porque todos sabemos lo que ha logrado” declaró Müller a la prensa local.

Müller, quien publicó a través de su Twitter que estaba liso para el juego, también confesó que le parece difícil valorar al Barcelona sin Messi por lo que no sabe qué esperar de los blaugranas.

“Tengo que admitir que actualmente no puedo valorar al Barcelona. Sin duda sin Messi será ahora otro equipo. No sé si les hace falta. Es posible que sin Messi tengan un jugador más que haga aportes defensivos. No sé lo que nos espera”, explicó.

Hay que recordar que el Barcelona es una de las víctimas preferidas de Müller ya que le anotado 6 goles en cinco partidos oficiales. De hecho en el último partido entre Bayern y Barcelona que los bávaros aplastaron a los catalanes 8-2, Müller anotó en dos oportunidades.