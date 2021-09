El Bayern Múnich saluda a El Salvador enviándole este saludo por su bicentenario

El histórico y legendario equipo alemán, Bayern de Múnich, se acordó de El Salvador en el día que celebraba el bicentenario y también se quiso sumar a la fiesta enviado un cálido saludo.

Los alemanes, más amados por unos y no menos por otros tras aquel 8-2 al Barcelona en Champions, deseo un feliz día “su familia de El Salvador”.

“Y como cada 15 de deptiembre… ¡Feliz día de la Independencia a nuestra familia de El Salvador!”, público el Bayern en redes sociales, generando miles de reaccione y comentarios de sus seguidores en El Salvador y aficionados de otros equipos que agradecieron el gesto.

“Detalles que no tienen precio. Muchas gracias, campeones”, “Por eso mis respeto para este gran, pero gran club. Muchas gracias. Dios bendiga”, “Estaba emputado con ustedes porque taleguiaron a mi barcita, pero con este detalle ya se me pasó”, “Gracias pero no crean que he olvidado la penquiada que me le dieron al barcita”, fueron algunos de los agradecimientos de salvadoreños, quienes no olvidaron ese 8-2, pero igualmente tomaron a bien el gesto.