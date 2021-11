Pfizer anuncia que su medicamento oral contra el COVID-19 podría estar disponible este año

Es verdad que cada pareja puede tener prácticas muy particulares en la intimidad y, mientras exista consenso entre ambos, sus hábitos son cosa de ellos y nada más. Pero algunos de esos hábitos pueden hacerles caer en la rutina, poner en jaque su desempeño sexual o incluso dañar su relación. Según los expertos, estos son los 10 errores más comunes de las parejas en la cama a la hora del sexo.

10 errores habituales de las parejas en el sexo

Ruby Pane es una experta en relaciones sexuales del sitio UberKinky que ofreció sus tips para mejorar la experiencia sexual de las parejas en la cama y su comunicación en general. Para Pane, estas son las prácticas que las parejas suelen practicar recurrentemente, pero que desgastan la relación tanto entre las sábanas como fuera de ellas:

1. Tener relaciones siempre en la cama

Dejen que la intimidad se filtre en otras áreas de su vida y de su casa, incluso si no terminan necesariamente en un acto sexual. Un beso apasionado mientras preparan la cena ayudará a mantener vivo el deseo.

2. Pensar que el orgasmo es el único objetivo

El sexo en pareja es un viaje que puede disfrutarse con o sin orgasmo. Es verdad que conseguirlo es algo que ocurre felizmente, pero no debe ser la meta. Como pareja, es mejor disfrutar la experiencia y restar la presión que supone buscar siempre los orgasmos.

3. Hacerlo siempre en la misma posición

Existen muchas posibilidades para una pareja abierta experimentar, a disfrutar, a divertirse y a equivocarse. Charlen sobre nuevas posiciones sexuales que les gustaría probar y estén conscientes de que quizá no salga como imaginan, pero a cambio agregarán una chispa a su relación.

4. Tomar el rechazo como algo personal

Si tu pareja no está de humor para el sexo no se trata de sentirse culpable o de presionar. Nuestras vidas ocupadas nos distraen de nuestros impulsos sexuales y de muchas otras cosas, así que no lo tomes personal y mejor convérsenlo en el momento oportuno para ambos.

5. Tomarse el sexo demasiado en serio

Claro que el sexo es cosa seria, pero no esperes tener siempre encuentros de película. Si te ocurre un accidente durante la intimidad, como un calambre, una caída o algo más, tómalo sin presiones, con humor y como parte de la experiencia.

6. Ocuparse demasiado del reloj

Es verdad que puede haber muchas razones para estar pendiente de la hora, pero esto sólo incrementa el estrés y enfría el candor del momento. “Sal de tu cabeza y entra en el momento”, señala Pane.

7. Beber mucho

Un par de copas pueden poner a una pareja en el mood necesario para sentirse sensuales, pero demasiado alcohol soló entorpecerá su desempeño.

8. Hacerlo en temperaturas extremas

Demasiado frío o demasiado calor ambiental pueden minar su desempeño sexual. Si bien es mejor preferir ambientes templados, en caso de que no lo puedan controlar disfruten la travesía y sus resultados.

9. Tener sexo con hambre o con el estómago demasiado lleno

El estómago vacío puede hacerte sentir sin ánimo y sin energía, pero el estómago demasiado lleno puede hacerte sentir incómodo y perezoso. Si sabes que tendrás un encuentro sexual con tu pareja, asegúrate de tener una comida ligera antes.

10. No preguntarle al otro cómo está

Particularmente si están probando algo nuevo, es mejor preguntarle al otro si está cómodo, si le gusta o si está bien. Nunca está de más y siempre es mejor saberlo.