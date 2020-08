VIDEO | Maluma aclara por qué cerró Instagram y la pelea con Neymar y su ex

terminó con el misterio y confirmó lo que te dijimos en exclusiva que ni por Neymar, ni por su ex Natalia Barulích, le cantante colombiano cerró su cuenta de Instagram por un golpe publicitario, ya que este viernes lanzó su quinto álbum, ‘Papi Juancho’.

A través de un Instalive, por la misma red que tuvo cerrada por 24 horas, el propio Maluma confirmó lo que nosotros te contamos y lo dijo con estas palabras:

“Esa es la única razón por la que cerré mi cuenta de Instagram, porque esta noche lanzaba mi disco, esa es la única razón, necesitaba toda mi energía, todo lo que soy yo en este nuevo lanzamiento, me siento muy feliz, este es mi quinto álbum, ustedes no han dejado de apoyarme, son 10 años con la música… Siento que este año es de renacimiento, he renacido en todos los aspectos, mi parte personal y artística, todo eso se lo debo a todos ustedes. Son muchos años de mucho trabajo, en donde he tenido que pasa y comer mucha mier…, me han tratado muchas veces como el cu…, me han criticado, han hablado mal de mí y yo seguí adelante, y seguí haciendo lo que más me gusta que es música, mi equipo”, dijo Maluma.

Durante un poco más de una hora y en un en vivo en donde participaron más de 1 millón y medio de seguidores, Maluma también habló de si se había peleado o no con Neymar, y si el equipo de Paris Saint-Germain se burlaron de él y su canción ‘Hawaí’.

“¿Qué pasó con Neymar? pregúntenle a él… Mentiras que no parceros, no se dejen engañar de las redes, de algunos los medios de comunicación, no ha pasado absolutamente nada… Yo no se si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, cada quien hace lo que se le da la gana, y si es su novio me parece bien, me parece correcto, necesita un amor en su vida. Yo no tengo ningún peo con él, o por lo menos que yo sepa, al revés, me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París por poner esa canción cabrona después del partido… Yo tengo que agradecerle al equipo, a De María que es mi parcero y hemos compartido en varias ocasiones, y pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a todo ese combo de crack, todos son unos crack y todos son unos duros representa mucho para mí, es más, no se si ustedes se acuerdan que hace como 2 años fuimos al cumpleaños de Neymar y le cantamos”, aclaró.

Se río de los memes e incitó a que los sigan haciendo, y con esto dio por cerrado el tema con Neymar:

“Por cierto, a todos los que hicieron los memes están cabrones, están muy duros, y síganlos haciendo que están muy cabrones… Yo no tengo ningún problema con él, ni con nadie, soy una persona muy pacífica, no me gustan las peleas, y si yo tengo que arreglar algo con alguien, cojo mi celular y rápidamente hago la llamada con la persona que tengo el problema. A mí no me gusta el drama, ni el invento, ni las redes sociales para mandar indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, que si uno tiene un problema uno lo enfrenta, sin miedo. No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos, es un jugador que es un crack. Ustedes saben que yo siempre quise ser futbolista y no se dieron las cosas, el profe no me quiso de titular, y seguí mi camino”.

Tal como lo prometió cuando comenzó el en vivo, Maluma no le escapó a ninguna pregunta, y aunque lo dejamos para el final, lo cierto es que fue con lo que abrió la sesión de preguntas y respuestas. El primer tema fue su ex Natalia y si la canción ‘Hawaí’ era para ella y Neymar:

“Yo terminé mi última relación bien, tranquilo, fui a hacer lo que tenía que hacer. Cada quien se fue por lo suyo, yo también hice mi vida y quizás en esta canción en realidad, se que muchos nos podemos sentir identificados, eso no es porque me pasó a mí… Si me hubiera pasado lo hubiera dicho sin problemas: ‘parceros me pasó y me rompieron el corazón’, pero es real y esta canción no fue así, así que no inventen”.

‘Papi Juancho’ es el quinto álbum de Maluma y explicó que lo hizo durante la cuarentena entre Medellín y Miami. Tiene 22 canciones nueva entre las que se encuentra el famoso tema de la discordia, ‘Hawaí’.