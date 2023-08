FOTO | Natti Natasha posa en diminuto bikini para aclarar las acusaciones sobre su supuesta infidelidad

El actor Paul Reubens, conocido por su personaje de Pee-wee Herman en producciones de comedia, ha fallecido a los 70 años de edad, según confirmaron este lunes varios medios internacionales.

Reubens interpretó durante varios años a Pee-wee Herman en programas de televisión y películas. Su muerte fue anunciada a través de su cuenta oficial en Facebook y en los portales digitales del actor.

BREAKING: Actor Paul Reubens, best known for portraying character Pee-wee Herman, has died. He was 70. https://t.co/wYwDKTY2Hs pic.twitter.com/pLMxIR2byq