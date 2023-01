FOTO | Maribel Guardia presume su tonificado cuerpo en bikini a sus 63 años

Bad Bunny inició el 2023 en medio de un escándalo: comenzaron a circular imágenes en las que se observa al cantante arrebatando y lanzando al piso el teléfono de una fan que pretendía fotografiarse junto a él.

En el video, que hasta el momento ya cuenta con miles de reproducciones, se puede apreciar cómo una joven se acerca al intérprete, para tomarse una selfie mientras el puertorriqueño camina rodeado de su equipo, sin embargo intempestivamente el cantante arrebata el celular de las manos a la chica y lo arroja lejos ante la sorpresa de ella y de todos los presentes.

Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia 👌🏼 pic.twitter.com/p5xJMEi3li — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 2, 2023

Aunque no quede del todo claro el motivo de la molestia del artista, en el audio de la grabación se le alcanza escuchar decir “te burlaste… ahi te burlaste…” aludiendo a que la fanática invadió su espacio personal.

Al mismo tiempo se percibe la voz de una mujer que reprueba el acto del cantante y exclama “¿En serio ?”. Mientras los acompañantes del músico comentan “Hay que respetar el paso… respeten el paso…”.

Sin embargo no todo mundo reprobó su proceder, ya que un joven mostró su apoyo al intérprete gritando: “Vamos Benito, te amamos como sea..!!”.

Ante las críticas por lo que se ve en el video, el artista puertorriqueño respondió a la polémica en su cuenta de Twitter, el mensaje tenía como etiqueta #SINCOJONESMETIENE (sin cojones me tiene).

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió Bad Bunny en la red social.

Esta no es la primera vez que el artista se comporta inadecuadamente con sus seguidores, ya que en uno de los conciertos que brindó en Estados Unidos actuó de la misma forma, lanzando el teléfono de uno de los asistentes que buscaba tomarse una foto con él.

Hasta el momento Benito Antonio Martínez, nombre real del músico, ni su oficina de prensa han brindado alguna declaración sobre el incidente.

Bad Bunny. Foto: Instagram @badbunnypr

Durante el 2022, el puertorriqueño sacó al mercado su álbum, “Un verano sin ti”. El trabajo discográfico con un total de 23 canciones, sonaron sin parar en plataformas como Apple Music y Spotify.

Además, Bad Bunny hizo historia al ser nominado a álbum del año en los Grammy por su último disco, el primer álbum cantado en español que compite en la categoría inaugurada en 1959 por artistas como Frank Sinatra y Ella Fitzgerald.

Competirá con ABBA por “Voyage”, Adele por “30″, Mary J. Blige por “Good Morning Gorgeous”, Brandi Carlile por “In These Silent Days”; Coldplay por “Music of the Spheres”, Kendrick Lamar por “Mr. Morale & the Big Steppers”, Lizzo por “Special”, Harry Styles por “Harry’s House” y “Renaissance” de Beyoncé, la artista más nominada de los Grammy con nueve menciones.

La ceremonia de los Grammy se transmitirá en vivo el 5 de febrero desde Los Ángeles.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...