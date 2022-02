FOTO: Cuerazo de novia la de Kanye West y que se parece a Kim Kardashian

La vedette cubano-mexicana, Niurka Marcos, agarró de broma al cantante regional mexicano, Christian Nodal, por haberse hecho varios tatuajes alusivos a la estrella hispano-azteca, Belinda.

La burla surge luego que la rubia y el charro rompieran su relación, con lo cual le dieron fin a la pareja del año «Nodeli».

Con su tradicional forma de hablar la cubana se refirió a los tatuajes de Nodal y que el intérprete de “No somos, ni seremos” ha empezado a taparse.

“¿Qué creíste; que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande, tan grande que nunca iba a poder dejarte? ¿Cómo crees que ella va a sentir algún cargo de conciencia? Se vale que se arrepienta (Nodal), pero también se vale que le digan ‘que pendej*», publicó la artista.

En redes sociales circula un video falso donde se ve que el nombre de Belinda es borrado como por arte de magia.

Los tres tatuajes que nodal se hizo durante su relación con Beli fueron los que más revuelo han causado sobre todo por las relaciones pasadas de la cantante que vivieron la misma experiencia y se sometieron a dolorosos procesos para borrar la huella de Belinda.

Nodal se hizo su primer tatuaje en honor a la cantante pop en agosto de 2020 fecha en la que confirmaron la relación.

Pero la vedet no terminó ahí y sugirió a Belinda no devolver el preciado anillo de compromiso que Nodal había entregado argumentando que ella le entregó su tiempo y eso no lo podrá recuperar. “Que no se lo devuelva, mira no le devuelvas nada porque él no te puede devolver las gozadas, y las presumidas y las manoseadas” dijo Marcos.

La actriz y bailarina se refirió a los fuertes comentarios que Belinda a recibido señalando que no debería prestarles mucha atención y más sacar algún provecho de la situación.