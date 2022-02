5 kilos de cocaína no serán consumidos gracias a la PNC

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este domingo prohibir el paso de cualquier avión ruso en el espacio aéreo de la Unión Europea y vetar las emisiones de Russia Today y Sputnik en territorio comunitario, así como nuevas sanciones a Bielorrusia por su colaboración en la invasión de Ucrania.

Estas medidas se suman a la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la exclusión de varios bancos rusos de SWIFT anunciados ayer, así como a la financiación europea a la compra y entrega de armas y equipos militares a Ucrania.

Von der Leyen, al anunciar las medidas, también dijo que la Unión Europea estaba dando el paso sin precedentes de financiar armas a Ucrania, y estaba apuntando al principal aliado ruso, Bielorrusia, con sanciones por facilitar la invasión.

“Por primera vez, la Unión Europea financiará la compra y entrega de armas y otros equipos a un país que está bajo ataque”, dijo el domingo Ursula von der Leyen. Además adelantó la intención de discutir los detalles de una serie de nuevas sanciones y otras medidas dirigidas a Rusia.

Von der Leyen también anunció el cierre total del espacio aéreo de la Unión Europeo a los aviones rusos.

La medida, dijo, excluirá no solo a las aerolíneas rusas sino también a los aviones privados fletados por Rusia de los espacios aéreos de los 27 estados miembros, prácticamente prohibiendo a los rusos los cielos europeos. Varios países habían comenzado a anunciar cierres de espacios aéreos individuales el sábado, informó The New York Times.

El bloque también tomará medidas para prohibir al medio de comunicación ruso RT, así como a Sputnik, una agencia de noticias financiada por el Kremlin, de las ondas aéreas europeas, dijo von der Leyen.

“Prohibiremos en la UE la máquina mediática del Kremlin”, dijo. “La empresa estatal Russia Today y Sputnik, así como sus subsidiarias, ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y provocar la división en nuestra Unión”, agregó.

Von der Leyen dijo que el bloque también comenzaría a desarrollar nuevas sanciones contra Bielorrusia, que se ha convertido en el representante y asistente clave para la invasión de Ucrania.

En una declaración inusualmente emotiva, Von der Leyen, elogió al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y dijo que los ucranianos eran bienvenidos a buscar refugio en la UE.

“El liderazgo del presidente Zelensky y su valentía, y la resiliencia del pueblo ucraniano son sobresalientes e impresionantes”, dijo. “Son una inspiración para todos nosotros”, agregó.

“Recibimos con los brazos abiertos a los ucranianos que tienen que huir de las bombas de Putin”, dijo, y agregó: “Y estoy orgullosa de la cálida bienvenida que les han dado los europeos”.

Von der Leyen dijo que la medidas aún debían ser aprobados formalmente y puestos en vigencia por los estados miembros de la UE.