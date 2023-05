El rapero Puff Daddy, obligado a pagar 5.000 dólares al día a Sting durante el resto de su vida

En 1997, el rapero neoyorquino Puff Daddy, también conocido como Diddym lanzó un nuevo single titulado ‘I’ll Be Missing You’ en colaboración con Faith Evans y 112, dedicado a la memoria del artista Notorious B.I.G., que había sido asesinado a tiros el 9 de marzo de ese mismo año. Y arrasó con ella: fue ganadora de un premio Grammy, fue número uno en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Alemania, Holanda y Nueva Zelanda, vendió más de cinco millones de copias y permaneció en el puesto número uno en Billboard Hot 100 durante once semanas y en el primer puesto en Hot R&B/Hip-Hop Songs durante ocho. En resumen, se convirtió en uno de los singles de mayor éxito comercial de todos los tiempos.

Era una buena canción, pero tenía truco: basaba gran parte de su encanto en un sample de la archiconocida ‘Every Breath You Take’ de The Police. Y no había pedido permiso a sus autores. Según él, las prisas se debieron a que había vivido una especie de epifanía.

El músico explicó que en la época anterior a la grabación de ‘I’ll Be Missing You’ , había estado contemplando dejar la profesión después de enterarse del fallecimiento de su colega, pero que de pronto se sintió motivado después de escuchar la canción de The Police. «Estaba listo para dejar la música. No iba a sacar más discos. Luego estaba viendo la televisión un día, ya sabes, uno de esos momentos de desesperación en los que no hay nadie alrededor y estás como llorando en el suelo. Y entonces escuché ‘Every Breath You Take’ de The Police. Simplemente lo tomé como una señal. A veces solo necesitas un poco de luz para poder expresarte».

En cuanto se enteróSting, su autor, puso una demanda exigiendo que se le pagasen el cien por cien de los royalties que generase el hit. Pero nunca más se supo… hasta hace cinco años, cuando en una entrevista, el artista británico aseguró que ganaba dos mil dólares al día gracias a su victoria judicial.

Sin embargo al parecer es más del doble, ya que tras volverse a viralizar el vídeo de la mencionada entrevista con Sting, el propio Puff Daddy ha corregido a través de su cuenta de Twitter: «No, son 5.000». Lo cual significa que el rapero abona casi dos millones de dólares al año al ex líder de The Police (más de 47 millones desde 1997 hasta hoy), que el año pasado fue catalogado como el artista solista con mayores ingresos en el desglose anual de Forbes de los artistas mejor pagados. El anuncio se produjo después de que el líder vendiera toda su discografía, incluido el trabajo con The Police, a Universal Music Group por 168 millones de libras esterlinas (191,23 millones de euros).

Esto viene ocurriendo desde hace décadas en la industria de la música. Uno de los casos más recientes y sonados fue protagonizado hace unos meses por Kanye West. El rapero fue demandado por samplear sin permiso ‘Move Your Body’, una canción del legendario músico de house Marshall Jefferson en el disco ‘Donda 2’, concretamente en el tema ‘Flowers’. La editorial de Jefferson, Ultra International Music Publishing, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de de Nueva York, y West podría enfrentarse a una condena de varios millones de dólares.

Otra gran estrella actual acusada de samplear sin permiso recientemente es Beyoncé. Su último álbum, ‘Renaissance’, incluye una canción llamada ‘Energy que samlea la canción de Kelis de 2000 ‘Get Along With You’. Pharrell Williams y Chad Hugo de The Neptunes, quienes son los escritores y productores acreditados oficialmente de la canción original, están en los créditos ‘Energy’, pero Kelis recurrió a las redes sociales para reprocharle a Beyoncé el haber usado su canción sin su permiso.

«No es una colaboración, es un robo», escribió en sus redes sociales. «Mi mente también está asombrada porque el nivel de falta de respeto y total ignorancia de las 3 partes involucradas es asombroso. Me he enterado sobre esto de la misma manera que todos los demás. Nada es lo que parece, algunas de las personas en este negocio no tienen alma ni integridad y engañan a todos».

Otra canción de ‘Renaissance’, ‘Alien Superstar’, le trajo otro disgusto a Beyoncé por el mismo motivo: sampleaba ‘I’m Too Sexy’ de Right Said Fred, y cuando éstos se enteraron, arremetieron contra ella con dureza por no haberles pedido permiso personalmente, como sí habían hecho otros artistas que habían hecho lo mismo, como Drake o Taylor Swift. «Normalmente el artista se acerca a nosotros, pero Beyoncé no lo hizo porque es una persona tan arrogante que probablemente pensó ‘ven a buscarme tú’. Así que nos enteramos después de lo que hiciste cuando ya estaba hecho».

Sin embargo, en este caso al parecer Beyoncé había hecho bien las cosas y lo dijo alto y claro en las redes sociales: «Se solicitó permiso a su editor el 11 de mayo de 2022 y el editor aprobó el uso el 15 de junio de 2022. Se les pagó por el uso en agosto de 2022».

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...