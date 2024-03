Se cayó Facebook a nivel mundial; reportan que sesión caducó e Instagram falla

Usuarios reportaron este martes caídas masivas de YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram —ambas redes sociales pertenecientes a Meta*— junto con decenas de servicios y varios operadores de celulares de EE.UU.

Los problemas han sido reportados en la plataforma Downdetector, que proporciona información en tiempo real sobre el estado actual de varios sitios web y servicios cuando presentan problemas.

Los funcionarios se han quejado de fallas relacionados con el acceso y el funcionamiento de Facebook, Instagram, Facebook Messenger, YouTube, Discord, Google, Google Play, T-Mobile, Verizon, X (antes Twitter), AT&T, Threads, Gmail, Oculus, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Pokémon Go, Valorant, Honeywell, Reddit, Microsoft Teams, Amazon, Bandwidth, Samsung, Spectrum, Amazon Web Services, SAP Concur, Xfinity by Comcast, Blazing Hog, iNet, WiLine, Microsoft 365, Apple Support, Cricket Wireless, FirstNet, Cox, OpenAI, DoorDash, Spotify, US Cellular, MeWe, Google Maps, Zoom, Cloudflare, League of Legends: Wild Rifts, Uber Eats, Straight Talk.

Concretamente, entre las más de 315.00 quejas de usuarios de Facebook, el 72 % de ellas relacionadas con fallos al momento de ingresar, el 19 % con la ‘app’ en sí, mientras que un 9 % constata dificultades en su versión web.

En lo que respecta a Instagram, se han recopilado más de 54.000 quejas, 63 % de ellas relacionadas con la aplicación, el 27 % con el ‘feed’ y la carga del contenido y el 9 % a errores a la hora de acceder.

*Calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.

Más información, en breve.

