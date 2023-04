Shakira tendría propiedades en distintos lugares del mundo

A solo unos días del estreno de la esperada cinta ‘La Sirenita’ se reveló que la estrella de la música Harry Styles habría sido uno de los favoritos para dar vida al icónico personaje del ‘Príncipe Eric’. No obstante, el famoso decidió declinar la oferta por un motivo de fuerza mayor.

Con el secreto a voces recorriendo las redes sociales, al productor de este live-action se le hizo imposible evitar los cuestionamientos al respecto durante una reciente entrevista con Entertainment Weekly.

Durante su charla con el portal de noticias, Rob Marshall reveló que en su momento tanto él como el resto de realizadores se reunieron con el exintegrante de One Direction para hacerle una propuesta formal y que se convirtiera en el aclamado príncipe de ficción.

Para su sorpresa, Harry Styles declinó la oferta de manera inmediata con la idea de que sus intereses profesionales, sobre todo en el mundo de la actuación, están enfocados en proyectos de carácter más “oscuro”.

“Nos reunimos con él. Fue encantador, qué tipo tan maravilloso. Al final del día realmente sintió que quería salir y hacer las películas que terminó haciendo, que eran un poco más oscuras“, dijo el productor haciendo referencia a los recientes proyectos protagonizados por el famoso(“Eternals”, “Don’t Worry Darling” y “My Policeman”).

Aunado a esto, dijo que desde su perspectiva, el intérprete de “Sign of the Times” y “Watermelon Sugar” rechazó convertirse en el “Príncipe Eric” porque estaba buscando que sus primeros personajes en la pantalla grande no formaran parte de musicales debido a que deseaba separar su faceta como cantante de la de actor.

“Para muchos músicos jóvenes como Harry… estás tratando de abrirte camino y no quieres ser visto como un cantante, necesariamente“, explicó Marshall.

