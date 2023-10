Miss Universo se rinde ante la belleza del plaza Salvador del Mundo

El conjunto de canciones de The Who en las que, hace más de medio siglo, Pete Townshend previó la invención de Internet, de la realidad virtual y del bloqueo pandémico, se escuchó por primera vez tal y como él las concibió. UMR publicó Who’s Next/Life House en una lujosa edición Super Deluxe multiformato el 15 de septiembre, ya disponible.

Con 155 temas, de los cuales 89 son inéditos y 57 incluyen nuevas mezclas, el álbum deleita a los fans de The Who con la maravillosa (y clarividente) composición de Townshend. Al tiempo también cautiva a un nuevo público con su visionaria descripción de un futuro que, en muchos sentidos, se ha hecho realidad.

Este álbum presenta todas sus canciones, en sus diversas fases de desarrollo, desde el abandonado y audaz proyecto Life House, iniciado en 1969 como continuación del épico Tommy de The Who, hasta el clásico indiscutible del rock de 1971 en que se convirtió, Who’s Next.

A lo largo de diez CD y múltiples vinilos, Who’s Next/Life House expone la extraordinaria visión de Townshend de un mundo acosado por las catástrofes climáticas y la contaminación, conduciendo a un recorte de la libertad personal que resulta demasiado familiar para la generación de la pandemia. Décadas por delante de su tiempo, este trabajo detalla cómo la población es seducida y sedada por el acceso a una «Red» de entretenimiento, que llega a todos los hogares mediante el uso de trajes de experiencia de realidad virtual.

En su introducción a las nuevas ediciones, Townshend describe Life House como «una sorprendente polémica sobre el advenimiento de una nación abatida por los problemas climáticos y la contaminación». Luego explica cómo «un gobierno oportunista y autocrático impone un bloqueo nacional en el que cada persona está conectada a una red de entretenimiento». La propia música se convierte entonces en una distracción inconveniente, «una distracción muy real para el sometimiento de la población trajeada», con consecuencias fascinantes. Las canciones que describían un mundo distópico en el que corporaciones sin rostro controlan nuestras vidas pudieron ser ficción en su momento, pero han pasado a ser más bien documentales.

