Hombre pierde la custodia de sus hijos por andar haciendo el «Lupe Reyes»

Una batería de grandes producciones con las que quieren recuperar el terreno perdido por la pandemia.

Tras un 2021 en el que Spider-Man: No Way Home provocó el regreso de los espectadores al cine -aunque lejos de las cifras de Vengadores: Endgame en 2019- Hollywood confía de nuevo para 2022 en los superhéroes -desde Morbius a Batman, Thor o Spider-Man- y en secuelas muy esperadas, como las de Avatar o Top Gun.

Estos son los estrenos más esperados de 2022:

Coda

Ruby pertenece a una familia de sordos en la que es la única que puede escuchar e intenta tirar del negocio pesquero de sus padres. Tras entrar en el coro del instituto, descubre su pasión por la música y tendrá que decidir si formarse o seguir ocupándose de los suyos. Enero.

Nightmare Alley

El remake de El callejón de las almas perdidas (1947), dirigido por Guillermo del Toro, ha conseguido reunir para delicia de todos los cinéfilos a Cate Blanchett y Rooney Mara, que ya formaron una pareja brillante en Carol hace siete años. Esta vez se reunirán con Bradley Cooper, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman o Richard Jenkins. Enero.

Licorice Pizza

En los años setenta, un joven lucha por ser actor. Ese aspirante a intérprete es nada más y nada menos que Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour, a las órdenes de Paul Thomas Anderson, el mismo cineasta que dirigió a su padre en The Master. Enero.

Belfast

Ambientada en la Irlanda del Norte de finales de los sesenta, un joven ve cómo sucede la lucha obrera, los cambios culturales y la violencia que sacude las calles. Dirigida por Kenneth Branagh. Enero.

Cyrano

Dirigida por Joe Wright (Expiación), cuenta la vida de Cyrano de Bergerac, el reconocido novelista y dramaturgo francés del siglo XVII. Enero.

Scream

Si alguien pensó que el fenómeno de Scream era cosa de los adolescentes del pasado, se equivocó. Esta vez, una mujer vuelve a su ciudad de origen para descubrir quién es el autor de unas sangrientos asesinatos. Enero.

El método Williams

Tras ver un partido de tenis, el padre de Venus y Serena Williams decide que sus hijas serán unas estrellas del deporte. Will Smith será el protagonista de este biopic sobre Richard Williams. Enero.

Agente 355

Una agente de la CIA se une a otros agentes internacionales para recuperar un arma. La película cuenta con un reparto de lujo: Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz, Diane Kruger, Fan Bingbing, Sebastian Stan y Édgar Ramírez. Enero.

Los ojos de Tammy Faye

Jessica Chastain coprotagoniza junto a Andrew Garfield el biopic sobre los evangelistas Tammy Faye and Jim Bakker, que fueron capaces de tejer la red televisiva religiosa más grande del mundo con el programa de noticias cristianas The PTL Club. La caracterización de la actriz para la película ha llamado mucho la atención. Febrero.

Uncharted

Tom Holland será la cara de la adaptación de la famosa franquicia de videojuegos, junto a Antonio Banderas y Mark Wahlberg. Febrero.

Cásate conmigo

Un bombazo latino, si se tiene en cuenta la presencia de Jennifer Lopez y Maluma, aunque la comedia romántica contará con un imprescindible del género: Owen Wilson. Febrero.

El acontecimiento

Una joven francesa afronta un embarazo no deseado en los años sesenta. Una historia basada en el libro de Annie Ernaux con el que Audrey Diwan ganó en el Festival de Venecia. Febrero.

Muerte en el Nilo

Kenneth Branagh vuelve a adaptar a Agatha Christie (a su manera), como ya hizo con Asesinato en el Orient Express. Una vez más, él mismo aparecerá en la cinta como el detective Hércules Poirot, para investigar en un barco que navega por el Nilo quién ha asesinado a una aristócrata americana. Febrero.

Plan de huída

Dos hermanos roban una ambulancia, pero el atraco no sale como esperaban. A la cabeza Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González. Febrero.

Black Phone

Vuelve el género de terror con Ethan Hawke. El personaje al que da vida encierra en un sótano a un niño de 13 años, y no es la primera vez que lo hace. De hecho, el menor consigue escuchar las voces de otras víctimas que le ayudarán a tener un futuro diferente al que ellas tuvieron. Febrero.

La peor persona del mundo

Una comedia romántica en la que una chica a punto de cumplir 30 años tiene su vida patas arriba, mientras que su novio goza de éxito laboral. Es entonces cuando en una fiesta conoce a un chico con el que conecta emocionalmente. Marzo.

Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore

La tercera entrega de la franquicia, surgida de Harry Potter y que sigue la vida de Newt Scamander, contará con Mads Mikkelsen como Grindewald, sustituyendo a Johnny Depp. Abril.

Bullet train

Brad Pitt, Sandra Bullock, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Michael Shannon, Logan Lerman… Todos conforman la historia de cinco asesinos a sueldo que viajan en un tren y cuyas misiones están entrelazadas, aunque ellos lo desconocen. Abril.

Veneciafrenia

Álex de la Iglesia vuelve al cine con una película de terror en la que cuenta con Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso, Goize Blanco, Nicolás Illoro, Alberto Bang, Cosimo Fusco, Enrico Lo Verso, Armando di Razza, Caterina Murino y Nico Romero. Una historia de la lucha por sobrevivir de unos turistas españoles en Venecia. Abril.

The Northman

Un reparto de lujo: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke y Björk. Entre todos contarán en la gran pantalla cómo un príncipe nórdico busca venganza por la muerte de su padre en la Islandia del siglo X. Abril.

65

Adam Driver dará vida en esta cinta de ciencia ficción a un astronauta. Poco más se conoce de la película dirigida por Scott Beck y Bryan Woods (Un lugar tranquilo). Mayo.

John Wick: Chapter 4

La industria retoma al personaje de Keanu Reeves, con la promesa de subir las pulsaciones con más acción. Mayo.

Top Gun: Maverick

Esta película tendría que haber llegado a las salas hace tres años, pero es otro de los títulos que se han ido retrasando por la pandemia. Tom Cruise vuelve a encarnar el papel que le convirtió en el actor de renombre que es hoy. Mayo.

Jurassic World 3: Dominion

Llega la tercera parte de la nueva trilogía de Parque Jurásico. En ella se verá de nuevo a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y reunirá para alegría de los fans de las legendarias películas a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Junio.

Elvis

Warner apuesta por el biopic musical de El Rey del Rock & Roll con un drama en el que Tom Hanks asumirá un importante papel. Julio.

Ticket to paradise

El largometraje reunirá a dos grandes estrellas en la pantalla: Julia Roberts y George Clooney protagonizarán una historia de amor, el de una pareja que se divorcia e intenta que su hija no cometa sus mismos errores en su relación. Septiembre.

Misión imposible 7

Otra de Tom Cruise que se ha visto retrasada por la pandemia. La séptima entrega de Misión imposible contará con el reparto habitual, más Hayley Atwell o Pom Klementieff. Septiembre.

Los renglones torcidos de Dios

La adaptación de la famosa novela de Torcuato Luca de Tena, que se desarrolla en un centro de salud mental, corre a cargo de Oriol Paulo (El inocente). Para ella contará con Bárbara Lennie, Eduard Fernández, Pablo Derqui o Loreto Mauleón. Octubre.

Halloween Ends

Después de que Halloween Kills hiciera récord de taquilla en 2021, no se puede decir que la franquicia haya terminado, y tampoco que lo vaya a hacer con Halloween Ends. Octubre.

She said

Cuenta la historia real de las tres periodistas del New York Times —interpretadas por Carey Mulligan, Zoe Kazan y Patricia Clarkson— que publicaron el reportaje que supuso el verdadero lanzamiento del #MeToo. Diciembre.

Avatar 2

Tras 13 años del taquillazo de James Cameron, vuelve de nuevo el fenómeno Avatar en 3D. La segunda entrega regresará a la tierra de Pandora con Oona Chaplin y Kate Winslet en el reparto. Diciembre.

Superhéroes

Morbius

Jared Leto encarnará al famoso villano y vampiro de Spider-Man, Morbius, en la película dirigida por Daniel Espinosa (El niño 44). Enero.

The Batman

No cabe duda: es una de las películas más esperadas de 2022. Esta vez será Robert Pattinson el que se meterá en el traje del superhéroe, siguiendo la estela de otros que ya lo han interpretado, como Christian Bale o Ben Affleck. Marzo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Elisabeth Olsen… Todos reunidos en la película de Marvel, la secuela de Doctor Strange. Mayo.

Black Adam

El spin-off de Shazam!, sobre el antihéroe Black Adam. La historia de DC Comics cuenta con Dwayne Johnson ‘La roca’. Julio.

Thor: Love and Thunder

Esta vez el dios estará acompañado por Natalie Portman en el papel de Lady Thor. Es la cuarta entrega del personaje de Marvel. Julio.

Spider-Man: un nuevo universo 2

La segunda parte de la película que aborda la historia de un mundo en el que Peter Parker ha muerto y Miles Morales, un estudiante de secundaria, se enfunda su traje. Octubre.

The Flash

Tras varios retrasos en su fecha de estreno, este 2022 sí se podrá ver The Flash, protagonizada por Ezra Miller junto a Kiersey Clemons, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle y la española Maribel Verdú. Noviembre.

Black Panther 2: Wakanda Forever

La secuela de Black Panther no podrá contar, desgraciadamente, con el fallecido Chadwick Boseman como T’Challa. Esta entrega promete ser un homenaje al actor. Noviembre.

Capitana Marvel 2

Esta vez contextualizada en la época actual, vuelve Capitana Marvel, aunque estará dirigida por Nia DaCosta, con el guión de Gene Colan y Roy Thomas. Noviembre.

Aquaman 2

Jason Momoa vuelve a meterse en la piel de Aquaman, el icónico personaje de DC Comics, en esta película que prometía llamarse Aquaman y el reino perdido. Diciembre.

Infantiles

Sonic, la película 2

Las salas recuperan al mítico personaje de los videojuegos que hizo uno de los mejores datos de la taquilla antes de que estallará la pandemia. Esta vez, el erizo vuelve con nuevas aventuras. Abril.

Minions: el origen de Gru

Uno de los villanos favoritos de los más pequeños tiene historia propia. Se trata de Gru, el líder de los Minions, cuyo pasado se explorará en el origen. Julio.

Tadeo Jones 3: la maldición de la momia

Vuelve el personaje de animación más famoso del cine español. La última vez que llenó los cines fue en 2017 con El secreto del rey Midas. Agosto.

El gato con botas: el último deseo

Antonio Banderas pondrá voz de nuevo al gracioso personaje en esta secuela en la que tendrá que recuperar las ocho vidas que ha perdido. Octubre.

Super Mario Bros: The Movie

Si en 2022 se espera a Sonic, Super Mario no iba a ser menos. La película basada en los videojuegos de Nintendo está hecha para niños y adultos, fans de cualquier edad. Diciembre.

Red

Domee Shi, la directora del corto Bao, llega a Pixar con la historia de una adolescente que se transforma, cada vez que se emociona, en un panda rojo y gigante. Marzo.

Lightyear

Definitivamente, y muy a pesar de Woody, Buzz Lightyear le ha robado todo el protagonismo al vaquero, al menos por esta vez. Chris Evans pondrá voz al astronauta, del que se podrá conocer su historia antes de que llegara a la casa de Andy. Junio.

Pinocho

La historia del niño de madera tendrá un Gepetto de carne y hueso. Tom Hanks dará vida al padre de Pinocho en la película de acción real de Disney. Aún sin fecha definitiva.

Disney+ (sin fecha definitiva)

Prey

Una incorporación a la franquicia de Depredador ambientada en el mundo de la Nación Comanche de hace tres siglos. Cuenta la historia de una guerrera que protege a su tribu contra un depredador alienígena.

The Princess

Ambientada en un mundo de cuento de hadas, una joven de la realeza prefiere portar una espada a una tiara, y tendrá que salvar a su reino de unos mercenarios.

Disenchanted

Amy Adams y Patrick Dempsey volverán a sus papeles en la secuela de Encantada: La historia de Giselle.

Sneakerella. Cenicienta en Zapatillas

La historia dará un giro a Cenicienta, el clásico cuento de hadas, ahora con el culto a las deportivas sneakers en Nueva York (mucho más cómodo que un zapato de cristal).

El retorno de las brujas 2

La secuela de la película de 1993 llegará a la plataforma en la segunda mitad del año.

Netflix

El páramo

Una historia de terror que bucea en los miedos infantiles. Con Inma Cuesta, Asier Flores y Roberto Álamo. 26 de enero.

A través de mi ventana

La película basada en la exitosa saga del mismo título, una historia de amor. 4 de febrero.

Las niñas de cristal

Un Cisne Negro a la española con María Pedraza. Primer semestre.

The Adam Project

Con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Zoe Saldana, narra una historia en la que los personajes pueden viajar al pasado para impedir las catástrofes del futuro. Primer semestre.

Amor de madre

Una comedia con Quim Gutiérrez, Carmen Machi y Yolanda Ramos sobre un joven que, tras ser plantado en el altar, se va de luna de miel con su madre. Primavera.

The Gray Man

Un exagente de la CIA que ahora es asesino a sueldo se da a la fuga, perseguido por un antiguo compañero. Dirigida por los Russo, la película protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas y Regé-Jean Page se podrá ver en Netflix. Aún sin fecha definitiva.