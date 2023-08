Presidente Bukele por caso entre diputado y Alejandro Muyshondt: “No pongan las manos al fuego por nadie”

César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), habló esta mañana de lunes del fortalecimiento de la diáspora salvadoreña, sus derechos y tradiciones.

El representante de AAMES hizo una reseña de los origines de los corredores salvadores en la nación norteamericana y destacó el arduo trabajo de los connacionales para impulsar la economía de El Salvador y la economía local en los Estados Unidos.

“Los salvadoreños han hecho una ardua labor, eso es muy visible y ha llevado a un reconocimiento de esa productividad y en Estados Unidos reconocen esa productividad”, aseguró César Ríos.

Mencionó también la importación de las nuevas generaciones dentro de la diáspora salvadoreña, en la que destaca el papel que juegan en la toma de decisiones tanto en el ámbito tecnológico, político y social.

“Ahora tenemos una diáspora más interesada en otro dinamismo político, más electoral con una visión de ocupar puestos de elección popular y que va hacer más importante. Nuestros políticos en El Salvador aprendieron a respetar a los salvadoreños en el exterior”, aseguró el invitado de la entrevista de El Salvador Today de diario Digital Cronio.

Ríos se refirió también a la falta de condiciones en El Salvador para aquellos compatriotas que emigraron en la década de los 80´s a EE.UU., y que hoy desean retornar al país a vivir de sus frutos.

“Se necesita de mucha política pública porque El Salvador todavía no tiene incentivos financieros y fiscales. Ellos no pueden recibir aquí el dinero de su retiro, no pueden tener la asistencia médica que tiene en Estados Unidos después del retiro. Hace falta profundizar en esos intereses de la población nuestra que se quiere venir “, puntualizó César Ríos.

El director de AAMES recomendó la generación de programas especiales orientados a la inserción financiera de las familias probes que reciben remesas para que éstas sean utilizadas en inversiones y no solo en consumo.

“Estas familias empezarían a tener otras expectativas de capital y tendrían acceso a herramientas financieras y créditos bancarios”.

En el tema de inmigración César Ríos fue claro al señalar que el tema de las deportaciones al país viene de las fronteras y no del interior de Estados Unidos, esto debido a la recuperación de la economía que se están dando en la nación norteamericana post pandemia del COVID-19.

“Los nativos americanos no quiere regresar a trabajar porque no tienen las condiciones, entonces son los migrantes los que están ocupando esos puestos de trabajo”, reiteró Ríos.

El invitado aprovechó además para hablar de las oficinas creadas en Guatemala y Colombia como centros de migrantes las cuales buscan frenar la inmigración irregular hacia Estados Unidos tras la finalización del Título 42.

“Ahora ponen el miedo creíble de forma virtual con el uso de una aplicación por un teléfono y hay muchas opiniones sobre eso que no están de acuerdo y hay amenazas. Si cruzar la frontera te agarran y te deportan inmediatamente”, cito Ríos.

Nuestro invitado de hoy es César Ríos, Dir. Asociación Agenda Migrante El Salvador, AAMES. Analizaremos el tema: “Más allá de las remesas familiares, Fortalecimiento de la diáspora en derechos y tradiciones”.https://t.co/3AN0YGYncb pic.twitter.com/6JJTqFJW0v — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 31, 2023

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...