Ministro de Defensa, Merino Monroy, descarta que renunciará a su cargo

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, descartó que tenga previsto renunciar al cargo que ostenta desde el 1 de junio de 2019.

“No he pensado pedir la baja, porque nos debemos al pueblo que necesita de todos nosotros, no solo de la Fuerza Armada, sino de todos por el bienestar de la población”, respondió el Ministro Merino Monroy.

Las interrogantes hechas por los diputados se dan en el contexto de la interpelación que realizan la Asamblea Legislativa por los hechos sucedidos el pasado 9 de febrero.

En el cuestionario elaborado por los diputados como parte de la interpelación, la pregunta número 1 señalaba: “Conforme al artículo 211 de la Constitución de la República, la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Señor ministro, al haber adoptado una postura a nivel político en los eventos del 9 de febrero de 2020 ¿ya consideró solicitar a esta fecha su baja? “.

“No, no lo he considerado. Estoy en desacuerdo con la aseveración que ustedes hacen de que la Fuerza Armada tiene una postura política. Categóricamente les digo que no es cierto. Como soldado de la Patria yo me debo a la población, y les aclaro a todos que las cosas no sucedieron como ustedes han planteado en esta Asamblea Legislativa. Voy a informar a los salvadoreños la verdad de los hechos, del pasado 9 de febrero”, dijo el funcionario.