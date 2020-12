José Urbina: “El único mentiroso es Emilio Corea, ahí está su plaza congelada esperándolo cuando ya no sea diputado”

Al ser señalado como “demagogo” y “mentiroso” por el diputado de ARENA, Emilio Corea, el aspirante a una curul por San Salvador, bajo la bandera de Nuevas Ideas (NI), José Urbina, cuestionó el trabajo realizado durante tres años por parte del miembro del partido tricolor.

De acuerdo a Urbina, el aún diputado arenero no realizó ninguna labor a favor de la población relacionada al tema de la salud, pues pese a que fue empleado del sistema público de salud –se desempeñó como odontólogo por varios años- no reportó ninguna deficiencia contemplada en esta cartera de Estado.

“El único mentiroso es Emilio Corea, ahí está su plaza congelada esperándolo cuando ya no sea elegido como diputado”, comentó el miembro de NI, al asegurar que el puesto de trabajo de Corea está garantizada de no retornar a la curul que actualmente utiliza adentro de la Asamblea Legislativa.

“¿Por qué nunca denunció que en los hospitales no habían medicinas?, ¿por qué no dijo que no había suficiente personal médico o que la infraestructura de los hospitales era precaria?”, objetó el expresentador de noticias de Canal 10 y quien hoy se encuentra cercano al sector salud al laborar en el área de Comunicaciones en instituciones relacionadas a esa área.

Corea, según se dio a conocer en un programa matutino de entrevistas al que fue invitado Urbina, señaló que el aspirante afín al presidente Nayib Bukele utiliza estrategias para conseguir el poder político, que consiste en apoyarse a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas de la población para ganar apoyo popular, tal como lo engloba la palabra “demagogia”.

“Cuando el señor Corea retorne a la plaza que se mantiene para él, encontrará medicamentos en las farmacias de los hospitales, una amplia remodelación de estos, entre otros cambios”, delata Urbina, quien mantiene que en gobiernos anteriores hubo un robo de medicamentos y de dinero para la reconstrucción de nosocomios.

El candidato, quien se ubicará en la casilla 10 de la papeleta de votación, ha sido parte de instituciones del sector salud. En la Dirección General de Medicamentos laboró en el área de Comunicaciones.

“El ministerio de Salud ya compró, por primera vez, la vacuna del cáncer cervicouterino, un cuarto de millón de dosis ya está disponibles”, aseguró el comunicador de esa institución nacional. “Durante el gobierno del presidente (Nayib) Bukele se van a construir más hospitales que en los últimos 30 años”, agregó.