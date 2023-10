La Curacao Cash anuncia el Super Cash Weekend

Bajo el concepto de estar un paso adelante en la formación de profesionales, la Universidad Modular Abierta (UMA) desarrolló, este sábado, su primer Congreso Internacional de Educación e Innovación, donde participaron alumnos, personal docente y catedráticos internacionales.

Las nuevas tecnologías están transformando el entorno en el que se desarrolla la persona y la educación no está exenta de esto, según indicó Judith Mendoza de Díaz, rectora de la Universidad Modular Abierta.

“Nuestras funciones como Universidad se encuentra el desarrollo del conocimiento y nosotros sabemos que la innovación es algo necesario y algo indetenible, como la inteligencia artificial. Como Universidad no podemos quedarnos con métodos arcaicos, ni métodos atrasados porque vamos a formar a una persona en un mundo que ya no existe, ya los jóvenes no toman nota en los cuadernos ahora es la digitalización es importante este tema”, dijo Mendoza de Díaz durante la actividad desarrollada en el Círculo Militar de San Salvador.

La rectora fue enfática, al decir que la institución educativa siempre busca estar en la constate actualización, para trasladar los conocimientos más recientes con una metodología adecuada a las exigencias del campo laboral.

En este sentido, lo expuesto por la rectora fue respaldado por Herberth Oliva, docente investigador de la Universidad de Guadalajara, México, quien dijo que existe la necesidad de reinventarse ante los escenarios que se encuentran los jóvenes, ya que se vende la idea es más práctico y mejor remunerado, en lugar de ser un profesional y terminar la carrera universitaria.

“Compartimos una propuesta con la cual entendamos la diversidad de metodologías, de escenarios educativos en los nuevos ambientes de aprendizaje, que se están creando a partir de las nuevas generaciones que están demandando nuevas propuestas de aprender y el reto fundamental de los docentes de cómo podemos enseñarles a estas nuevas generaciones”, indicó Oliva.

Por lo tanto, sostuvo que estos esfuerzos son necesarios, para enriquecer los conocimientos de cómo se encuentra Latinoamérica en el contexto educativo.

En esta misma lógica, La doctora Mirella Saldaña Almazán de la Universidad Autónoma de Guerrero, México, consideró que es “necesario innovar o morir en el intento”, ya que toda la corriente actual está generando nuevos espacios de estudios, uno de ellos es la educación ambiental.

