Sujetos que movilizaban a pandilleros son capturados en San Juan Opico, La Libertad

Mayo de 2022 se ha convertido hasta ahora en el mes más seguro en la historia de El Salvador, ya que registró 17 días con cero homicidios, una cifra récord.

La Policía Nacional Civil detalla que, además, en dicho mes solo hubo 17 homicidios a escala nacional, cifra que superó a la de abril de este mismo año: 22 muertes violentas.

«Mayo se ha convertido en el mes más seguro en toda Latinoamérica. Diecisiete homicidios en el mes, el país con la tasa per cápita más baja de homicidios si no contamos a los pandilleros que fallecieron tratando de enfrentar a nuestras fuerzas del orden. Pasar del país más inseguro del mundo al país más seguro de Latinoamérica no es cualquier cosa y no es porque estamos haciendo las cosas mal», señaló el presidente Nayib Bukele en su discurso de tres años de Gobierno.

Durante este año, los homicidios han disminuido contundentemente. En los primeros seis meses se reportan 372 crímenes y 49 días con cero homicidios, más del 80 % de estos ha sido reportado durante el régimen de excepción. En abril hubo cuatro días sin muertes violentas, febrero reportó un día, marzo tres, abril 14 y junio suma hasta ahora 12.

Hasta la fecha, el actual Gobierno ha logrado 142 días con cero homicidios. Desde el 31 de junio hasta el 31 de diciembre de 2019 se registraron seis días con cero homicidios, mientras que entre enero y diciembre de 2020 las autoridades reportaron 31 días sin asesinatos y para 2021 la cifra aumentó hasta 34.