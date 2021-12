Los consejos de Yanira Berrios para a Abigail, la tiktoker de Soyapango

En los últimos días, la salvadoreña Abigail Mancía (@sunshine_69_20) se ha vuelto viral en Tiktok debido a su enorme belleza y los sensuales bailes que realiza a la hora de vender tamalitos de elotes en la colonia Los Santos II de Soyapango.

Esto ha logrado que sus seguidores en Tiktok crezcan continuamente y se vuelve una de las nuevas influncers de la farándula salvadoreña.

Debido a su popularidad, muchas personas habían insinuado que la otra famosa tiktoker salvadoreña, Yanira Berrios, se encontraba molesta por la gran fama que Abigail ha alcanzado, pero Yanira salió al paso de los rumores y dejo claro que esto no es así.

“Felicidades mi reina, eres muy linda… me siento orgullosa que tú estás poniendo en alto El Salvador. Así que mi princesa sigue adelante, estos de las redes es muy lindo… pero este Tiktok es espada de doble filo. Andan diciendo que yo he hablado de ti y no es así, para mi eres un gran mujer que se está superando”, aclaró Berrios.

Actualmente, Mancía cuenta con 928 mil seguidores y 8.4 millones de “me gusta” en Tiktok, los cuales crecen día a día.