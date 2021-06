Anciano se gana la admiración de muchos al realizar su examen de admisión para ser abogado

Pese a parecer una simple frase, el “nunca es tarde” fue demostrado a plenitud por un abuelito, que se presentó para realizar un examen de admisión con el objetivo de cumplir su sueño de convertirse en abogado.

La fotografía del adulto mayor al interior de un salón en un salón de clases, se hizo viral rápidamente después de que se conociera la historia que hay detrás.

El maestro, Antonio Ramírez, es quien le aplicó el examen al abuelito identificado como Fernando y a través de su cuenta personal de Facebook, compartió la imagen que llenó de esperanza y ternura a muchas personas.

En la publicación, señaló que don Fernando fue el último de los alumnos en entregar el examen, pero consideró que seguramente es quien más puntaje obtendrá, ya que se tomó el tiempo de revisar una segunda vez todas las respuestas de la prueba.

El docente agregó que al finalizar el tiempo se pudo sentar a platicar con el anciano, quien le comentó que su sueño siempre había sido ser un jurista, pero no tenía los recursos.

“Me comentó que siempre había querido estudiar, pero no tenía la manera, ahora está muy ilusionado y enfocado a que será un gran abogado”, redactó el profesor.

Finalizó el post manifestando que, en la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la aprovechan; “este señor es un gran ejemplo de lucha, constancia. El que no busca sus objetivos es por qué no quiere”.