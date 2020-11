SITOJ denuncia a Juez Mario Mira Montes, por violentar derechos en pandemia y ser protegido de Corte Suprema de Justicia

Julio C., un hombre de 31 años, fue denunciado por su ex compañera de vida quien asegura que este la acosaba intensamente y se aprovechaba porque tienen un hijo juntos.

La víctima manifestó conocer al imputado ya que con él inicio una relación de noviazgo en abril de 2014; duraron dos años aproximadamente, tiempo en el que sostuvieron relaciones con el consentimiento de ambos.

De dicha relación salió embarazada en agosto del 2015, pero el acusado no se hizo cargo del bebé ya que aseguraba no tenía trabajo y que todavía dependía de sus padres.

Julio llegaba a ver al bebé y estuvo pendiente de algunos gastos; aprovechándose de esa situación le decía a ella que debían estar juntos como pareja, pero a ella se negaba porque el inculpado consume droga y eso lo vuelve violento.

Fue así entonces que la mujer se negó rotundamente y le dejó claro que la relación entre ellos, ya había terminado.

Sin embargo, en junio de 2019 llegó a visitar al hijo, ese día aprovecho para decirle “Yo sé que todavía me querés”, pero como ella le dijo que no era cierto se molestó, la tomó del brazo, la acercó a él y puso la mano de ella sobre su parte genital encima del pantalón.

Según la mujer, desde entonces el sujeto aprovechaba cada vez que llegaba a ver al niño para tocarla a la fuerza en sus partes.

Por esos hechos, El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana realizó la audiencia inicial en contra de Julio C., de 31 años, acusado por el delito de acoso en perjuicio de su excompañera de vida.

Al finalizar la audiencia se le resolvió la continuación del proceso penal con la imposición de medidas alternas a la detención provisional por medio de vigilancia electrónica (brazalete), no cambiar de domicilio, no salir del país, no acercarse a la víctima y presentarse a firmar al Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana.