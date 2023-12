Salud inaugura foro «Sumando esfuerzos para acabar con la desigualdad y alcanzar el fin del VIH como amenaza de salud pública»

Autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) en coordinación con organismos internacionales inauguraron el Foro de VIH Centroamérica y República Dominicana: «Sumando esfuerzos para acabar con la desigualdad y alcanzar el fin del VIH como amenaza de salud pública», el cual se desarrolla del 5 al 7 de diciembre en San Salvador.

Entre los objetivos del foro destacan: promover las intervenciones que permitan avanzar hacia una respuesta sostenible, técnica, financiera y política; además, analizar la situación de la migración en la región, y los factores que pueden estar impactando en la epidemia del VIH, para justificar el desarrollo de propuestas regionales en respuesta; y promover el fortalecimiento de las intervenciones de VIH con una perspectiva de derechos humanos.

De acuerdo con el Minsal, el sistema de salud cuenta con 56 laboratorios que procesan pruebas de VIH: 23 en hospitales nacionales y 33 en establecimientos del primer nivel de atención.

«El VIH es un reto y un desafío global de salud pública y solo se puede abordar desde el trabajo en conjunto, multisectorial e interinstitucional», indicó el viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga.

A escala nacional, el Minsal también tiene activas clínicas de vigilancia centinela para las infecciones de transmisión sexual en unidades de salud, en las que solo durante el 2022 se brindaron más de 22,000 atenciones.

«Hemos conseguido juntos con los gobiernos locales, cooperantes y sociedad civil apoyar con medicamentos a 187,000 personas que viven con VIH», señaló la coordinadora adjunta principal interina para el Sida en Estados Unidos para The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), Rebeca Bunnell.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...