Norman Quijano dio a conocer que la Asamblea recomendará destitución del ministro de Defensa, Merino Monroy

El diputado por el partido ARENA, Norman Quijano, anunció recientemente que la Asamblea Legislativa recomendará la destitución del ministro de Defensa, René Merino Monroy.

“La comisión Política ya se tiene un proyecto de dictamen en el caso de la interpelación del señor ministro de Defensa, Merino Monroy, y va a recomendar la destitución de él, tiene toda la sustentación técnica y jurídica”, expresó el diputado en una entrevista televisiva.

Asimismo, el diputado tricolor, expresó que los hechos ocurridos el pasado nueve de febrero, fueron “un momento triste para la historia del país”.

"Ese fue un momento triste en la historia del país que nos puso en la radiografía mundial". @norman_quijano con @manu_Hechos — Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) September 15, 2020

A juicio de Quijano, el Presidente de la República, Nayib Bukele, no procederá a la destitución del ministro Merino Monroy: “No me cabe la menor duda de que no va a proceder a juicio del presidente, Nayib Bukele la destitución”, agregó el parlamentario.

Es de recordar, que el ministro Monroy, descartó durante la interpelación en la Asamblea Legislativa que tenga intenciones de renunciar a su puesto.

“No he pensado pedir la baja, porque nos debemos al pueblo que necesita de todos nosotros, no solo de la Fuerza Armada, sino de todos por el bienestar de la población”, expresó el ministro ante el asedio de los diputados del FMLN y ARENA.