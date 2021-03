Mujer muere al ser embestida por automóvil en Santiago Nonualco

El candidato electo para dirigir la Alcaldía de Sonsonate, Rafael Arévalo, se sumó a los llamados que han hecho otros futuros alcaldes para que las comunas resguarden toda la documentación de sus gestiones y a los trabajadores a que no se presten a la destrucción de información.

“(Hago un) Llamado a empleados de la alcaldía de Sonsonate, me han estado reportando movimientos al interior de la alcaldía que levantan sospecha, incluso concejales de hace muchos años me lo han reportado. NO SE PRESTEN A NADA!!! NO DEJEN QUE ALGUIEN LOS INVOLUCRE EN ALGO DELICTIVO!”, expresó en su cuenta de Twitter.

Recientemente, el alcalde electo de San Salvador, Mario Durán, también pidió a los trabajadores de la comuna no ser parte de la destrucción de documentos que puedan servir como pruebas de la malversación de fondos de la que se ha acusado al actual edil, Ernesto Muyshondt.

“Que no se presten a la destrucción de documentos y/o pruebas de delitos o anomalías cometidas por la administración saliente – Que no encubran o participen en la sustracción de pertenencias o materiales municipales”, exhortó Durán.

Además, les pidió no firmar acuerdos para proteger a miembros de la comuna que luego puedan ser constitutivos de delitos, ni actas de carácter retroactivo donde se incorporen acuerdos ilegales y que no autoricen o maquillen pagos de la campaña política. Durán aseguró que cuenta con documentación, fotografías y registros de varias acciones irregulares y advirtió que todas las jefaturas o empleados que intente cubrir a las autoridades salientes serán llevados ante la justicia.