Ministro de la Defensa a los opositores: «Están diciendo que no hay razones, ni siquiera logran transmitirle a la gente cómo hacerle oposición»

El ministro de Defensa, René Merino Monroy cuestionó a los diputados de la oposición quienes en su intento por frenar las acciones del Gobierno se contradicen en sus argumentos sobre la implementación del régimen de excepción.

«Diputados que estaban en contra del régimen han cuestionado al Gobierno de porqué no se hizo antes y esperaron que hubiesen más de 80 muertos, ahora ya pasaron los primeros 30 días y esta vez no votan de nuevo, ¿si la primera vez dijeron que no y ahora vuelven a decir que no porque no es necesario?» cuestionó Merino Monroy.

El titular de Defensa aseguró que los diputados «están diciendo que no hay razones, ni siquiera logran transmitirle a la gente cómo hacerle oposición».

#Entrevista| «[Diputados de la oposición] están diciendo que no hay razones para implementar el régimen de excepción, ni siquiera logran transmitirle a la gente cómo hacerle oposición», dice el titular de @DefensaSV, @merino_monroy.@elsalvador — Judicial_ES (@Judicial_ES) April 25, 2022

«La oposición juega al nivel más alto de maldad, ni les ha interesado la sangre de los salvadoreños. Sus acciones los dejan al descubierto de las alianzas que ellos tuvieron», aseguró Merino.

El funcionario dijo que la aposición espera seguir con el mismo show de antes, «no se tomó estas decisiones porque no hubo liderazgo, caso contrario actual cuando el presidente Nayib Bukele busca controlar este accionar».

«La oposición no está de acuerdo (con las medidas contra las pandillas) porque siguen beneficiándose de la delincuencia del país», añadió el funcionario.

El ministro aseguró que todas las acciones que se están ejecutando desde el gabinete de Seguridad están acuerdo a derecho y a la ley. El nuevo plazo del régimen de excepción fue aprobado por el 80% de los diputados.

«Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se termine este fenómeno [la delincuencia] en El Salvador», reiteró el funcionario.

Merino destacó que ayer, 24 de abril, se logró capturar a 1,000 pandilleros, «gracias a denuncias ciudadanas».

El ministro dijo que el sacar a los delincuentes de las calles, permite que se disminuyan las extorsiones y otro tipo de delitos y exhortó a la población para que siga denunciando, como lo hizo el hermano de un «palabrero» que entregó a su familiar porque no está de acuerdo con su accionar criminal, ejemplificó el ministro.