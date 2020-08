Ministra de turismo verifica medidas sanitarias en locales y restaurantes de La Libertad

La ministra de Turismo, Morena Valdés junto a la comisionada Presidencial, Carolina Recinos, visitaron este domingo restaurantes en el municipio de Tamanique en el departamento de La Libertad, para verificar la implementación de medidas sanitarias tras la reapertura económica.

Durante el recorrido las funcionarias pudieron ver los protocolos implementados en restaurantes como: distanciamiento social, uso de mascarillas, alcohol gel, etc.

La zona de Tamanique es reconocida por el potencial turístico de sus playas y es visitado por nacionales y extranjeros.

#ProtocolosCOVID19SV | La ministra de @MITURElSalvador, @MorenaValdezSV, pidió a la población que continúe aplicando las medidas de bioseguridad con el objetivo de evitar más complicaciones por la pandemia del COVID-19. pic.twitter.com/iTMvnrtMIX — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) August 30, 2020

La ministra Valdés hizo hincapié en que las personas deben de colaborar para que no haya más contagios de COVID-19, por lo que hizo el llamado a seguir usando la mascarilla y realizar la desinfección de manos continua. “El COVID-19 no se ha ido, de nosotros depende no generar más contagios”, enfatizó

Por su lado los empresarios del rubro de restaurantes se comprometieron a seguir implementando todos los protocolos de bioseguridad en sus locales y proteger tanto a sus colaboradores como a los clientes.

“Nuestros clientes pueden visitarnos sin problemas, solo que ahora nos cuidaremos y los cuidaremos a ellos”, mencionó Cindy Vásquez, encargada de la aplicación de las normas de reapertura de uno de los locales visitados.

La comisionada Carolina Recinos afirmó que como gobierno seguirán apoyando a todos los sectores y verificarán que se cumplan los protocolos sanitarios entre la población. “El virus no se ha ido por decreto, está ahí afuera, no nos descuidemos”, concluyó.