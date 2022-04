“La Morra” es capturada junto a otros pandilleros en Zacatecoluca, La Paz

Pese a que en público parecía que no se llevaban bien, el nicaragüense Mauricio Funes y el también prófugo Norman Quinajo tenían una relación estrecha.

En una entrevista radial en el programa La Tribu, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, reveló que una vez el nicaragüense le ordenó que contratara a una hija de Quijano.

Acevedo comentó que mientras presidió el BCR recibió una llamada telefónica del secretario técnico, Carlos Cáceres, quien le pidió que contratara a una hija de Quijano.

“Funes me quería sacar desde hace mucho y nunca tuve una relación con él, solo me llamó para reclamarme, luego me llamó el secretario técnico para un empleo de una hija de Norman Quijano, pero me negué”, confesó.

Según Acevedo, en el BCR salvo él como su entonces vicepresidenta, todas las plazas contratadas fueron sometidas a un concurso público y por eso se negó.

Tras su negativa a contratar a la hija de Norman Quijano en el BCR, se le contrató en el Banco de Desarrollo, agregó Carlos Acevedo.

El extitular del BCR aclaró que nunca se enteró de qué tipo de relación tenían Norman Quijano con el nicaragüense Funes.

Tampoco puede confirmar si Funes estaba pagando un favor a Quijano con la contratación de una de sus hijas en el primer gobierno del FMLN.