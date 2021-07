VIDEO | Mujer confronta a mordidas a novio infiel en plena calle; sujeto huye con la otra

La policía municipal en Mérida, México, tuvo que intervenir en una pelea en la que una mujer la emprendió contra su novio y la supuesta amante en plena calle.

Raymundo Ulices Flota Góngora compartió en Facebook las imágenes del altercado de este martes.

“No soy de publicar este tipo de cosa, pero hay que ser conscientes. Ya basta, hay que tener amor propio. No hagas lo que no quieras que te hagan. No es bueno lastimar a la persona que uno ama”, compartió el usuario como introducción al video grabado en la calle 60 entre 61, a un costado del Palacio de Gobierno.

Las imágenes muestran a dos mujeres enfrentadas por un hombre, identificado como Freddy.

“¿Es en serio Freddy? ¿Es en serio que la defiendes a ella? Yo que te he dado todo”, cuestiona la supuesta pareja oficial del sujeto.

Mientras, el presunto infiel se ubica entre ambas. La traicionada procede a lanzarse contra la otra joven, mientras que el hombre trataba de protegerla de la agresión.

La atacante, identificada como Denisse, recurre a jalones de cabello y mordidas para que el individuo le haga caso ante la mirada atónita de testigos y vendedores ambulantes.

Al final, el supuesto infiel logra huir con la que sería su nueva pareja.

El video, que se ha vuelto viral, ya supera las 59,000 reproducciones en la red social.