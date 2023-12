Hombre muere atropellado en La Unión

Una señora de avanzada edad expresó su arrepentimiento por haberse casado a una edad temprana. Entrando en contexto, la femina relato que conoció a su compañero de vida a los 13 años y contrayendo matrimonio a los 17. Cabe resaltar que su historia ayuda a que los jóvenes piensen realmente qué quieren para su vida.

Esta mujer aborda la vejez con una franqueza, la idea de no haber querido alcanzar los 90 años refleja una satisfacción con la vida vivida, un sentir de haber disfrutado plenamente cada momento.

Su anhelo por reunirse con seres queridos que ya no están, como su mascota, pinta un cuadro de serenidad y aceptación ante el ciclo natural de la vida.

La abuela confiesa no tener consejos directos, su percepción del mundo en constante cambio resalta una perspectiva única, “ya he tenido bastante. He tenido todo lo que he querido del mundo. Estoy bastante contenta de ir al encuentro de mi perrito que me espera allí… No tal y como va el mundo. No quiero formar parte de nada de lo que veo que está pasando”, se le escucha decir.

Las palabras de esta abuela no son solo reflexiones de una larga vida, sino también un recordatorio de que cada etapa de la vida tiene su propia belleza y valor. “Realmente no quería llegar a los 90”, dijo.

