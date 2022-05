Gobierno aporta más del 50 % de la inversión que necesitan los agricultores para su parcela y alcanza a beneficiarios que antes fueron excluidos

El Presidente Nayib Bukele instruyó mejorar la entrega de los paquetes agrícolas para que sean una verdadera herramienta de apoyo al agricultor y que alcancen a una mayor cantidad de familias.

La meta del Gobierno es facilitar las condiciones para una cosecha histórica de maíz, que llene la demanda interna del producto.

El titular interino del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Enrique Parada, destacó el apoyo del Estado en este ciclo de siembra. “El paquete es un incentivo a la producción y el productor debe incluir otros productos, como más fertilizantes; sin embargo, el aporte del Estado es significativo porque es más del 50 %”, comentó el ministro de Agricultura.

En los gobiernos anteriores, cuando eran menos insumos, el aporte al agricultor era de un 20 % como aproximado. El Presidente Bukele ha conseguido aumentar el subsidio, pues ahora los recursos públicos se usan para las necesidades de la población.

Los cambios orientados a llevar el beneficio a más personas, con tecnología y una logística eficiente, han acercado a servicios a grupos que antes estaban excluidos.

Así es el caso de Josefina Díaz, que se dedica a la agricultura hace 23 años. Esta es la primera vez que recibe el paquete agrícola. “La primera vez que me busqué no salía y me puse un poco triste. Pero (después) actualizaron el sistema y cuando veo mi nombre me llené de gran satisfacción y alegría, porque ya con esto nos ahorramos bastante”, comentó Josefina, que trabaja en Atiquizaya, Ahuachapán.

La experiencia de Josefina con el maíz, el frijol y las hortalizas le ha ganado ser una productora de referencia en su comunidad.

En los puntos de entrega, están prestando ayuda la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, personal de las alcaldías y hay presencia de los técnicos del MAG para dar asistencia técnica sobre el mejor uso que pueden dar al paquete.

“Ahora puedo decir: ¡Gracias, Gobierno! Necesitamos a una persona como usted, Presidente (Bukele), que nos siga ayudando. Que nos siga dando más herramientas para que nosotros podamos cultivar nuestra madre tierra”, comentó Josefina, quien regresó a su casa con su paquete, lista para iniciar la siembra en el momento que las autoridades anuncien que es el momento adecuado.