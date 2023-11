Conductor ebrio provocó fuerte accidente en San Salvador 

Las voces internacionales opositoras a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, quieren que El Salvador regrese al pasado para que ONG locales y organismos internacionales sigan haciendo negocio con la sangre de los salvadoreños, así lo ha expresado el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

«Ellos [organismos internacionales y ONG] siempre van a tratar de generar todas esas interpretaciones o esos cuentos, para atacar lo que les hemos quitado, y es vivir del negocio de la sangre de los salvadoreños, ellos, siempre han estado, y siempre se van a estar manifestando en procura de los derechos humanos de esos grupos terroristas, de alguna manera ellos quieren que volvamos al pasado», advierte el funcionario, en una reciente entrevista televisiva.

Cuando el Gobierno del presidente Bukele lleva más de 4 años de luchar contra pandillas y ha encarcelado a más de 73,000 pandilleros, Villatoro agrega que «nosotros no vamos a regresar, sí ya los otros seis expresidentes estuvieron pendientes y hacían lo que estos medios internacionales decían y estas organizaciones, y ¿cuál fue el resultado? ¿Tuvimos paz? ¿Tuvimos seguridad en los últimos 30 años?, es decir, yo creo que ellos [organismos internacionales y ONG siempre van a tratar de generar estos cuentos».

El funcionario reafirma que tanto los organismos, ongs y medios internacionales tienen todo el derecho de expresar su opinión respecto a los temas de seguridad del país, sin embargo, enfatizó que las opiniones de muchos de ellos solo buscan defender los derechos de los delincuentes y no de la población que ha sufrido los ataques de estos grupos durante décadas. Las autoridades estiman en 120,000 salvadoreños asesinados por las pandillas desde 1992.

«Yo creo que vivimos en un país donde hay libertad de expresión, lo que sí está claro que esos mismos organismos internacionales, de derechos de los delincuentes, son los mismos que estuvieron acá desde El Salvador post 1992, y que le hablaron al oído a todos los seis expresidentes que tuvimos, es decir, está claro, de que ellos vivían de esa zozobra, porque no son ellos los que ponían los muertos, aquí los que morían eran salvadoreños, era gente de bien, más de 120,000 muertos en esta cogobernanza que tuvo este régimen terrorista, con los seis gobiernos anteriores», aseguró el funcionario.

BUKELE HA SIDO CRÍTICO

El presidente de la República, Nayib Bukele, también ha criticado fuertemente a los organismos y medios internacionales que se han pronunciado en favor de los derechos de los pandilleros.

El pasado 8 de agosto, el mandatario aseguró que este tipo de organismos que dicen defender los derechos humanos muestran una preocupación enfocada en los derechos de los delincuentes que representan una amenaza para la sociedad.

«Muchos de los que dicen defender los “derechos humanos”, solo defienden los derechos de los delincuentes, pero no los derechos de este padre y su hija. ¿Por qué? ¿Cuál es su verdadera intención? ¿Para quién trabajan? ¿No les hierve la sangre al ver esto?», publicó el presidente desde su cuenta en la red social X.

Las palabras de Bukele retomaron el caso de un padre y su hija, en Ecuador, que fueron atacados a mano armada por delincuentes quienes los asaltaron y atacaron; al padre frente a la mirada y los gritos despavoridos de su hija.

Anteriormente, el presidente ha criticado a medios internacionales, como la Deutsche Welle (DW), de Alemania, quienes mantienen agenda retomado información de medios de comunicación tradicionales y organismos opositores en el país para cuestionar las estrategias que el gobierno de Bukele ha implementado para combatir la violencia en el país.

Recientemente, durante su discurso brindado en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Bukele afirmó que ningún país u organismo internacional puede y debe imponer sus ideas para gobernar.

«Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerles sus formas de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni quiera funcionan en nuestros países, en cada una de las decisiones que hemos tomado nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse, pero no nos equivocamos, tuvimos éxito, un éxito rotundo, así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro propio derecho a tener la razón», señaló el mandatario.

Bukele además animó al resto de mandatarios y funcionarios a ser valientes y tomar sus propias decisiones a pesar de las críticas que reciban desde el exterior.

«No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual, pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir o al menos deberían de tener el derecho de incluirla, ese ingrediente es la valentía, hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen», enfatizó el presidente.

NO HAY TORTURAS EN CÁRCELES

Durante entrevista concedida a «Diario El Salvador», el comisionado para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, desmintió a los grupos y ONG que se oponen al Gobierno del presidente Nayib Bukele, que manifiestan que en las cárceles hay torturas y se violan derechos humanos de los reos. El funcionario dice que no hay registro de torturas y que la disciplina aplicada es propia de un régimen penitenciario.

«Evidentemente, la condición en la que están los detenidos es buena. De acuerdo con la desinformación que ha existido, pues se decía incluso que había una fila de custodios esperando para golpear, eso es mentira. Allá digamos que las cámaras entraron, y no hablo yo. Las imágenes hablan por sí solas, de que en ese centro de detención, el Cecot [Centro de Confinamiento del Terrorismo], a las personas les respetan sus derechos, que no hay torturas. Yo no he visto ningún tipo de acto violento distinto a los propios de un régimen penitenciario dentro de una prisión, pues tiene que existir un régimen, una disciplina, porque es una prisión», apuntó Guzmán.

Añadió «hay prisiones de máxima seguridad como el Cecot en donde evidentemente todos pudimos ver, incluso los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que se respetan los derechos de las personas. La conclusión es esa: las imágenes hablan solas, y es que en El Salvador no hay ningún tipo de tortura contra las personas, tienen derecho a su defensa, se analizan esos casos».

Guzmán afirmó que gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno muchos salvadoreños han venido del extranjero a conocer su país ahora que la seguridad lo permite.

