Capturan al «Adicto», marero implicado en homicidio de agente policial

El cantante Bad Bunny anunció que el sábado 26 de noviembre de 2022 realizará un concierto en El Salvador, con motivo de su gira «World Hottest Tour».

El evento es organizado por Two Shows, y la empresa Todoticket informó que próximamente se dará a conocer la fecha en la que iniciará la venta de entradas.

Bad Bunny visitó El Salvador en febrero de 2018, en un concierto donde deleitó a sus fans. En esta ocasión, usuarios en redes sociales han reaccionado de manera positiva, con expectativas altas ante el regreso del cantante puertorriqueño país.

En esta ocasión, la gira del iniciará el 5 de agosto en Orlando, con escalas en Miami, Nueva York, Washington, Chicago y otras ciudades de Estados Unidos. De igual manera, actuará en Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Honduras, y Costa Rica.

Resumen 2021: Bad Bunny se convierte en el artista más escuchado de Spotify

Según el recuento de los artistas más escuchados en Spotify en 2021, Bad Bunny estableció un récord mundial al convertirse en el artista más famoso de esa plataforma de streaming, convirtiéndose en un orgullo para la música en español y para su país natal, Puerto Rico.

De esta manera, Bad Bunny demuestró ser el favorito de los usuarios de la aplicación, pues acumuló más de 9,100 millones de escuchas en 2021. En segunda posición se encontraba la cantante y compositora Taylor Swift; en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS; en cuarto lugar, el rapero Drake, y en quinta posición, Justin Bieber.

Sobre las voces femeninas se puede decir que Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Dua Lipa y Doja Cat y, por su puesto, Taylor Swift, se encontraron en los primeros lugares.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida fue Drivers license, de Olivia Rodrigo, que acumuló más de 1,100 millones de escuchas en la aplicación. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encontró MONTERO (Call Me By Your Name), de Lil Nas X, y STAY, de The Kid LAROI con Justin Bieber. Mientra que, la cuarta canción más reproducida fue de Olivia Rodrigo, good 4 u, y cierra Levitating, Dua Lipa con DaBaby.